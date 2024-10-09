Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) meclis toplantısında 31 gündem maddesi görüşüldü, 29'u ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumu'nda 26 gündem, 5 gündem dışı olmak üzere toplam 31 madde görüşüldü. SBB Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda aciliyeti olan 2 madde görüşülüp karara bağlanırken, diğer maddeler ise daha kapsamlı incelenmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündeme alınan önemli maddeler

Meclis toplantısında, "10 yıllığına Samsun Anakent Turizm Tic. AŞ.'ye devredilen ve sözleşmesi sona eren Akdağ Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkının yine aynı şartlarla yeniden Samsun Anakent Turizm Tic. AŞ.'ye devredilmesi" teklifi maddesi, "Canik ve İlkadım ilçelerine alternatif ulaşım hatlarını hayata geçirmeyi ve toplu taşıma konforunu arttırmayı hedefleyen 12,5 km uzunluğunda, 14 istasyona sahip Kılıçdede İstasyon-Şehir Hastanesi/ Kamu Kampüsü Tramvay Hattı'nın yapım işleri ve araç temininin yapılması adına devir protokolünün kabulü ve protokolü belediye adına imzalamaya SBB Başkanı'nın yetkilendirilmesi" teklifi maddesi, "Canik ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesi'ne ait Gürgenyatak ve Devgeriş Mahallesi'nde bulunan taşınmazların imarla Günibirlik Turizm Tesis Alanı yapılması konusunda 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davaları neticesinde nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazların değerlendirilmesi" teklifi maddesi, "Batı Çevre Yolu (4. Etap) etrafında kullanım kararlarının, dava konusu imar planı öncesi kullanım kararlarına dönüştürülmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi" teklifi maddesi, " Milli Savunma Bakanlığı'nın davacı olduğu, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanında yapılan imar planlarında yer alan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli taşınmazın yer aldığı Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda meydan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği" teklifi maddesi, "Tekkeköy ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca sanayi ve depolama bölgesi kullanımı oluşturulmasına ilişkin çevre düzeni planı değişikliği" teklifi maddesi ve "İl İdare Kurulu'nun Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nin idari yönden buradan ayrılarak Çarşamba ilçesine bağlanması" teklifi maddesi görüşülerek gündeme alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda, SBB'de ataması yapılan bürokratların isimleri de okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. - SAMSUN