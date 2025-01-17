Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi 36 Gündem Maddesini Kabul Etti

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, komisyonlardan gelen 36 gündem maddesini kabul ederek karara bağladı.

SBB Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Mecliste ilgili komisyonlardan havale edilen 36 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan, ilçe belediyelerinin mezarlık hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi'ne devretmesiyle ilgili teklif ele alındı. Bazı değişiklikler yapılan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, ilçe belediyelerinin mezarlık hizmetlerini tekrar yapmak için başvurularını, meclis kararının alındığı tarihten itibaren 2 ay içinde yapmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, talep edilmesi durumunda, "mezarlıklar" ve "defin" ibarelerinin de hizmet açıklamalarına eklenmesi kararlaştırıldı.

Diğer gündem maddelerinin de kabul edilmesiyle toplantı sona erdi. - SAMSUN