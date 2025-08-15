Samsun Büyükşehir Meclisi, Tekkeköy Belediyesi Arazisi İçin İhaleye Katılma Yetkisi Verdi - Son Dakika
Samsun Büyükşehir Meclisi, Tekkeköy Belediyesi Arazisi İçin İhaleye Katılma Yetkisi Verdi

15.08.2025 16:48  Güncelleme: 17:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ağustos Ayı İkinci Birleşimi'nde Tekkeköy Belediyesi'ne ait depolama alanının ihalesine katılma yetkisini onayladı. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, bu kararın ileride hukuki sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, Ağustos Ayı İkinci Birleşimi'nde 64 gündem maddesini karara bağladı. Toplantıda SBB'ye, Tekkeköy Belediyesi'ne ait arsanın ihalesine katılma yetkisi verildi.

SBB Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapılan toplantıda, Tekkeköy Belediyesi'ne ait 378 ada 6 parselde yer alan 11 bin 234 metrekarelik depolama alanının SBB tarafından satın alınması için ihaleye girme yetkisi gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, söz konusu maddenin ileride Tekkeköy Belediyesi ve SBB arasında adli ve hukuki ihtilaflara yol açabileceğini öne sürdü. Tekcan, arazinin Milli Emlak'tan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na, oradan da Tekkeköy Belediyesi'ne yüzde 50 indirimle devredildiğini hatırlatarak, "Bu yer sanayi sitesi yapılmak üzere alınmış. İhaleye çıkartılacak. Şartlar yerine getirilmezse indirim ortadan kalkacak ve hukuki ihtilaflar doğacaktır" dedi.

Madde üzerinde başka bir görüş bildirilmedi ve önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis, bir sonraki toplantısını 8 Eylül'de aynı yer ve saatte yapma kararı aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

