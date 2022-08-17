Sandıkçı: "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Sandıkçı: "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz"

17.08.2022 16:20
Sandıkçı: "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz"

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Canik Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Canik Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapılar, hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla kontrollü bir şekilde yıkılıyor. İlçede ruhsatsız ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Kontrollü bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz"

Kaçak yapılaşmayla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten İbrahim Sandıkçı, "Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri ve belediyemize gelen ihbarlar üzerine tespit edilen kaçak yapıları ivedilikle mühürleyerek durduruyoruz. İlçemizin yapı kimliğine zarar veren, imara aykırı kaçak yapılar ilgili yasal uyarı ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, ekiplerimizin gözetiminde kontrollü bir şekilde yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı duyarlı davranmaya davet ediyorum"

Vatandaşları kaçak yapılaşma konusunda duyarlı olmaya davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sürdürdüğümüz kaçak yapılaşmayla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıma başlanan yapılarla ilgili olarak yapı sahiplerine 3194 sayılı İmar Kanunu ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası ve yıkım işlemlerinin uygulanacağını, ayrıca gerekli hukuki sürecin başlatılacağını vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızı kaçak yapı konusunda duyarlı davranmaya, mağduriyet yaşamamaları için kanunlar çerçevesinde bilinçli bir şeklide hareket etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Samsun, Canik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz' - Son Dakika

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