Samsun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazır. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin 3 bin 656 sandıkta oy kullanacağı, toplam 4 bin 634 güvenlik personelinin görev yapacağı Samsun'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bağlı İl Seçim Kurulu'nda ve okullarda hazırlıklar tamamladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlıkları Samsun'da son günde de devam etti. YSK, seçim pusulalarını okulların ismine göre çuvallara koyarken, okullar da sınıfları oy kullanma işlemine hazır hale getirdi. YSK'dan alınan sandık ve seyyar kabinler sınıflara yerleştirilirken, sıralar da oy kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde dizayn edildi.
Öte yandan polis de İl Seçim Kurulu'nun önünde bariyerler ile koridor yaparak, oy çuvallarının rahat ve güvenli şekilde gelmesi için tedbir aldı. Ayrıca sandık başkanları, kullanılacak oy pusulalarının yer aldığı çuvalları 31 Mart Pazar günü saat 04.00 itibarıyla Samsun İl Seçim Kurulu'ndan alabilecek. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Samsun'da 31 Mart Seçimleri için Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
Elazığ merkezli 5 ilde 'Forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Kimlik belgesi olmayan seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu da hizmet sunulacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
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