Samsun'da 31 Mart Seçimleri için Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Samsun'da 31 Mart Seçimleri için Hazırlıklar Tamamlandı

Samsun\'da 31 Mart Seçimleri için Hazırlıklar Tamamlandı

Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yapılan hazırlıklar tamamlandı. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin oy kullanacağı Samsun'da, 3 bin 656 sandıkta toplam 4 bin 634 güvenlik personeli görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı İl Seçim Kurulu ve okullarda yapılan hazırlıklar sona erdi.

30.03.2024 16:06  Güncelleme: 16:07
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Samsun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazır. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin 3 bin 656 sandıkta oy kullanacağı, toplam 4 bin 634 güvenlik personelinin görev yapacağı Samsun'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bağlı İl Seçim Kurulu'nda ve okullarda hazırlıklar tamamladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlıkları Samsun'da son günde de devam etti. YSK, seçim pusulalarını okulların ismine göre çuvallara koyarken, okullar da sınıfları oy kullanma işlemine hazır hale getirdi. YSK'dan alınan sandık ve seyyar kabinler sınıflara yerleştirilirken, sıralar da oy kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde dizayn edildi.

Öte yandan polis de İl Seçim Kurulu'nun önünde bariyerler ile koridor yaparak, oy çuvallarının rahat ve güvenli şekilde gelmesi için tedbir aldı. Ayrıca sandık başkanları, kullanılacak oy pusulalarının yer aldığı çuvalları 31 Mart Pazar günü saat 04.00 itibarıyla Samsun İl Seçim Kurulu'ndan alabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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