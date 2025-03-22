Samsun'da Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Samsun'da Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkma Çağrısı

Samsun\'da Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkma Çağrısı

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, düzenlenen yürüyüşte Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. CHP Samsun İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'na destek için yürüyüş düzenlerken, vatandaşları hukuksuzluklara 'hayır' demeye davet etti.

22.03.2025 16:59  Güncelleme: 17:01
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Tüm vatandaşlarımıza, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşlarımızın bu hukuksuz uygulamalara 'hayır' demesi lazım. Gelin birlikte demokrasimize, hukukumuza, bize bırakılan Cumhuriyet değerlerine sahip çıkalım; adalet, insan hakları ve eşitlikten vazgeçmeyelim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda partili, "yolsuzluk ve terör" suçlamasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden Onur Anıtı'na ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, partililer ve çok sayıda vatandaş yürüyüşün ardından Onur Anıtı'nda bir araya geldi.

"Cumhuriyet değerlerine sahip çıkalım"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel yaptığı konuşmada herkesi Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya davet ederek, "Bugün yaşananlar ve ülkemizi bu hale getirenler bizi fazlasıyla üzmekte. Üzüldük ama hiç umudumuzu kaybetmedik, direndik. Omuz omuza mücadele etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Demokrasiye inanan, vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, AK Parti'ye ve MHP'ye gönül vermiş tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bu yapılan hukuksuzluk dün onaydı, yine 'hayır' dedik. Bugün, bize aynı hukuksuz uygulamalar yapılıyor. Tüm vatandaşlarımızın, bu duruma hayır demesi lazım. Gelin birlikte demokrasimize, hukukumuza, bize bırakılan Cumhuriyet değerlerine sahip çıkalım. Adalet, insan hakları ve eşitlikten vazgeçmeyelim. Omuz omuza mücadele ederek, kazanacağız. Sandıkta, halkımızın iradesiyle Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparak geleceğiz. Ben bunları bir belediye başkanı olarak değil aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Her bir partili, yol arkadaşımızı 23 Mart Pazar günü sandığa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gün birlik olma günüdür"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise partinin Cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçimine herkesi davet ederek, "Gün, birlik olma günüdür. CHP için konu, asla sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. CHP'nin iktidar meselesi değildir. Konu geleceğimizdir. Konu, evlatlarımızın geleceği ve bundan sonra onurlu yaşam sürüp süremeyeceğimizdir ve bu hepimizin ortak meselesidir. Konu, ülkenin tepesine çöken ve bizi tek bir kişinin istekleri doğrultusunda yaşamaya mecbur bırakan bu rejime karşı topyekun mücadele etme günüdür. Adalet duygusuna sahip herkese çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek üzere 23 Mart Pazar günü, ön seçimimizi büyük bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluğa, keyfiyete ve demokrasiye yönelik bu saldırıya karşı hep birlikte dur demek için partilerimizin yanı sıra partimize üye olmayan yurttaşlarımızı ilçe başkanlıklarımızca kurulacak olan en yakın dayanışma sandıklarında oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun'da Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika

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