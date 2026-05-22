Samsun'da içme suyu tarifesine 'indirim' sinyali

22.05.2026 16:25  Güncelleme: 16:37
SASKİ Genel Kurulu'nda mesken abonelerinin içme suyu fiyat tarifesinde indirim talebi gündeme geldi. Yapılacak incelemelerin ardından konu kasım ayındaki genel kurulda görüşülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nda mesken abonelerinin kullandığı içme suyu fiyat tarifesine indirim yapılması gündeme geldi. SASKİ tarafından yapılacak incelemelerin ardından tarife değişikliği, kasım ayındaki genel kurulda gündeme alınacak.

SASKİ Genel Kurulu 2. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında SBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Komisyonlardan havale edilen 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda söz alan bazı genel kurul üyeleri, meskenlerde uygulanan içme suyu tarifesinin biraz daha indirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

"Samsun'dan pahalı su satan 19 büyükşehir belediyesi var"

Dev su ve kanalizasyon yatırımlarına rağmen Samsun'da içme suyu tarifesinin uygun olduğunu ifade eden SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, "Başkanımız Halit Doğan göreve geldikten sonra su faturaları ile ilgili özellikle meskende ortalama su tüketiminin hane başına 13 metreküp olduğunu gösteriyor. Başkanımız Halit Doğan da 17 metreküpe kadar olan kullanımlarda fiyatı düşürdü. Bu manada fiyat tarifesinde ciddi manada iyileştirme yapıldı. Son dönemde enflasyon ile TÜFE'den olan artışları dikkate aldığımızda TÜFE'nin de epeyce bir altında kaldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu durum, yapılan düzenlemeden kaynaklandı. Abone Daire Başkanımız, tüm su ve kanalizasyon idaresi daire başkanları ile her ay irtibat halinde. 30 büyükşehir belediyesi arasında bunların mukayesesini yapıyoruz. Her ay tablolar hazırlanıyor ve aylık tablolarda da bu durum değişmiyor. Biz 30 büyükşehir arasında 20. sıradayız. Yani 19 büyükşehir belediyesi bizden daha pahalı su satıyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki büyükşehir belediyelerinin tamamı da bizden pahalı su satıyor. Bizim çok ciddi yatırımlarımız da mevcut. Diğer büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerine baktığımızda bizim yatırımlarımız, onların yatırımlarıyla mukayese edilemeyecek kadar fazla. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz" dedi.

Yanık'ın konuşmasının ardından söz alan Başkanvekili Nihat Soğuk ise, "Tüm bunlara rağmen su tarifesinin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Bunun sizin aracılığınızla başkanımıza iletilmesini istiyorum. Genel kurul üyelerimizin böyle bir talebi oldu" diye konuştu.

Bunun üzerine Genel Müdür Yanık da gerekli çalışmaların yapılarak Başkan Halit Doğan'a bir rapor sunulacağını ve konunun kasımda yapılacak son genel kurulda görüşüleceğini belirtti.

Genel kurul, tüm maddelerin kabul edilerek karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
