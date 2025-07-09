Samsun Meclisi'nde Liman Projesine Çevresel Risk Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Samsun Meclisi'nde Liman Projesine Çevresel Risk Uyarısı

Samsun Meclisi\'nde Liman Projesine Çevresel Risk Uyarısı
09.07.2025 17:57  Güncelleme: 17:59
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen komisyon toplantısında, Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan liman projesinin çevresel riskleri gündeme geldi. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri, amonyak ve fosfat silolarının çevresel etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısında, Tekkeköy ilçesinde 170 bin metrekare deniz alanı doldurularak kurulması planlanan liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, asit ve amonyak tanklarıyla ilgili AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri 'çevresel risklere' dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 Yılı Temmuz Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu'na ait komisyon toplantısı Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında gerçekleştirildi. Komisyonlarda gündemde olan 39 maddesi görüşüldü. Gündemin 22. maddesi olan "İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 3 Temmuz 2025 tarih ve 369122 sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye sınırlarında liman amaçlı ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliğine esas görüş verilmesi teklifi" hakkında AK Parti ve CHP meclis üyeleri görüş bildirdi.

AK Parti risklere dikkat çekti

ETİ Bakır A.Ş. mülkiyetinde olan ve 170 bin metre kare denizi doldurarak yapılacak imarla ilgili konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili Recep Kemal Certel, "Eti Bakır A.Ş. mülkiyetinde olan ve imar alanı kullanım kararı bulunan 3715 parselin ve kıyı kenar çizgisinin kuzeyinde devletin tasarrufu altında kalan 184 bin 417.40 metrekare büyüklükteki alanının 168 bin 864.04 metrekaresi liman sahası 15554.36 m2 şev alanı olarak belirlenmiştir. Liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, silis depoları (açık-kapalı), asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetlerine yönelik yük depolarının tesis edilmesi amacıyla yapı yüksekliği yere en çok 40 metre, depolama inşaat alanı ise emsal 0.30 olarak belirlenmiştir. Plan kararına görüşümüz sorulmaktadır. Plan kararına ilişkin evrak ve ekleri birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu depolama alanında inşa edilmesi planlanan amonyak ve fosfat siloları asit ve amonyak tanklarının çevresel etkileri içerisinde barındırması nedeniyle buna ilişkin risklerin tümüyle ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Aksi takdirde yapısal bir hata veya öngörülememiş bir afet durumunda yıkıcı çevre hasarına sebebiyet verecek unsurları bünyesinde bulundurduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca deniz içerisinde yapılacak olan dolgu alanından dolayı oluşacak akım yapısının yerel erozyona neden olabileceği düşünülmektedir" dedi.

"Gübre fabrikasının kirli havası bütün Çarşamba Ovası'nı zehirledi"

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan ise "170 bin metrekare denizi doldurarak 1 milyon litre bakırdan üretilen sülfürik asidi fosforik aside dönüştürülüyor. Bunlar asit tankıdır. Bu asit tanklarının sıkıntısı hava ile buharlaşıp birleştiği anda size asit parçacıkları düşer. Zamanla asit yağmurlarına maruz kalacaksınız. Tekkeköy'deki kanser vakaları ortalamanın 2-3 kat üstündedir. Eti Bakır'ın oradaki gübre fabrikasının kirli havası bütün Çarşamba Ovası'nı zehirledi" diye konuştu.

Olaylı Kültür Yolu Festivali

Komisyon toplantısında ayrıca olaylı olaylı Kültür Yolu Festivali de gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Atilla Tekcan, "Batıpark'ta Kültür Yolu Festivali yapıldı. Festival'de çeşitli ünlüler halka açık konser verdi. Felaket trafik keşmekeşliği oldu ve güvenlik sorunu oldu. Her gün orada bıçaklı yaralamalar, kavgalar, dövüşler oldu. Güvenlik zafiyeti oldu. Bölge burada bu etkinlikleri yapacak bir bölge olmaktan çıktı. Önerimiz şu: İlgililer kentin başka bir yerinde toplu etkinlik yapacak bir yer ayarlasın ki ulusal basına düşmeyelim. Bu etkinliğe katılanlar can güvenliğini ve konforlu bir şekilde bu etkinliklere katılabilsinler" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin kanı kaynıyor"

Atilla Tekcan'ın önerisine karşılık olarak Başkanvekili Nihat Soğuk, "Kültür Yolu Festivali birçok ilde olduğu gibi şehrimizde de yapıldı. Vatandaşlarımızın sanat tarafından çok kültürel tarafa hassasiyetlerini gördüm. Şarkı, türkü kısmı birçok insan için önem arz edebilir. Özellikle gençlerimiz belirli bir zaman diliminden sonra o ritme katılıyor. Sonra 'yan baktın, ileri baktın' gibi şeyler de olabiliyor. Bunlar bireysel durumlar. Gençlerimizin kanı kaynıyor. Gönül ister ki orada herhangi bir olumsuzluk olmasın. Nereyi uygun görüp alan tahsis etmiş olsak da buna benzer hadiselerin olabileceğini gözden kaçırmamak lazım" şeklinde konuştu.

Komisyonda kabul edilen 39 maddesi, meclise havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun Meclisi'nde Liman Projesine Çevresel Risk Uyarısı - Son Dakika

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