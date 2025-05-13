Samsun Vezirköprü\'de Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun Vezirköprü'de, zulüm altındaki Filistin ve Doğu Türkistan halkına destek olmak amacıyla hayata geçirilen hayır çarşısı düzenlenen törenle açıldı.

Vezirköprü'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile kurulan çarşı, anlamlı bir dayanışma örneği sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve 12-16 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak çarşı vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

AK Parti Mardin Milletvekili ve Samsun İl Koordinatörü Faruk Kılıç açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak hepimizin vicdani sorumluluğudur. Bu tür organizasyonlarla kardeşlerimize uzatılan her yardım eli, hem bizim birliğimizi güçlendiriyor hem de onların yaralarını bir nebze olsun sarıyor. Rabbim yapılan tüm hayırları kabul etsin."

Hayır çarşısından elde edilecek tüm gelirlerin, Filistin ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Açılış törenine; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, Vezirköprü İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN