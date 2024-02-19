Sanatçı İbrahim Candan, doğup büyüdüğü mahallede muhtar adayı oldu

Diyarbakır'da tiyatro, sinema ve ses sanatçılığı yapan 56 yaşındaki İbrahim Candan, doğup büyüdüğü mahallesinde mahalle muhtar adayı oldu. Candan, muhtar seçildiği takdirde tüm yatırımını çocuklara yapacağını söyledi.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi'nde ikamet eden sanatçı İbrahim Candan (56), müzikleri ve oynadığı tiyatro oyunlarıyla tanınan bir yüz olarak biliniyor. Yaptığı müziklerle gönüllerde taht kuran Candan, çevresindeki vatandaşların ısrarıyla doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek için muhtar adayı olmaya karar verdi.
Mahalle muhtarı seçildiği takdirde daha çok çocukların eğitim hayatı için projelere imza atacağını söyleyen Candan, doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmeyi kutsal görev olarak gördüğünü belirtti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan emekli olduğunu ifade eden Candan, "Ben ulusal sanatçıyım. Tiyatro, ses, sinema gibi sektörle uğraşıyorum. Akrabalar, eş, dost muhtar olmamı istedi ben de muhtar adaylığımı koydum. Mahalleme hizmet etmeyi kutsal görev olarak düşünüyorum. Bu anlamda belki Türkiye'de ilk defa ulusal bir sanatçı kendi mahallesinde muhtar olacak. Mahalleme güzel bir hizmet sunacağıma inanıyorum. Bu çerçevede insanlara daha iyi bir hizmet edeceğime inandığım için çıktık bir yola. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan emekli oldum. İş hayatım boyunca sayısız çocuğa sanat ve kültür açısından eğitim verdim. Sanat ile ilgili üniversitede bölümleri kazanan öğrencilerim beni aradığında çok mutlu oluyorum" diye konuştu.
"Batı illerinde kardeş mahalle muhtarlığı kuracağım"
Muhtarlık sürecinde güzel projelere imza atacağını ifade eden Candan, şunları kaydetti:
"Projelerim arasında en önem verdiğim; kadınlar için bir kurs merkezi açmak. Gençlerimiz için folklor, müzik, tiyatro gibi sanat dallarından projelerimiz var. Mahallemizde yılda bir halk konseri yapacağız. Bunun yanı sıra peyzaj çalışmaları yapıp mahallemize doğal gaz çekeceğiz. Diğer bir önemli projem de 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda muhakkak atıl bir uçak vardır. Seçildiğim takdirde üs komutanından rica edip o uçaklardan birini mahallemizde kültür kafe olarak faaliyete sokmak istiyorum. Hayatında uçağa hiç binmeyen çocuk orada uçak aracılığıyla kitap okumaya yönelecek. Olur da muhtar seçilirsem hem gönül kapım hem muhtarlık kapım herkese açık olacak. Allah'ın izniyle diğer batı illerinde kardeş mahalle muhtarlığı kuracağım." - DİYARBAKIR
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