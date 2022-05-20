Sanatçılar CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım!

Yarın Maltepe Meydanı'nda yapılacak "Milletin Sesi" mitinglerinin ikincisi için hazırlıklar son hızla sürerken; CHP İstanbul Kültür ve Sanat Komisyonu da sanatçılar aracılığıyla miting çağrısını yaygınlaştırdı.

Komisyonun çağrısına olumlu yanıt veren sanatçılar "Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı; özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak ve umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım." çağrısı yaptı.

Çağrıyı yapan sanatçılar arasında Metin Akpınar, Nejat Yavaşoğulları, Emrah Karaca, Şevket Çorum, Sevinç Erbulak, Füsun Demirel gibi pek çok ismi yer aldı.