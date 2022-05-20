Sanatçılar CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım! - Son Dakika
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Sanatçılar CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım!

20.05.2022 11:45

CHP İstanbul Kültür ve Sanat Komisyonu aralarında Belkıs Akkale, Ahmet Ümit, Ceylan Ertem, Şevket Çoruh, Metin Akpınar gibi isimlerin de bulunduğu onlarca sanatçının miting çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda bütün sanatçılar İstanbul halkını yarın Maltepe Meydanı'nda saat 18.00'de yapılacak mitinge çağırdı ve "Maltepe'de buluşalım" dedi. İşte o çağrılardan birkaçı...

Yarın Maltepe Meydanı'nda yapılacak "Milletin Sesi" mitinglerinin ikincisi için hazırlıklar son hızla sürerken; CHP İstanbul Kültür ve Sanat Komisyonu da sanatçılar aracılığıyla miting çağrısını yaygınlaştırdı.

Komisyonun çağrısına olumlu yanıt veren sanatçılar "Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı; özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak ve umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım." çağrısı yaptı.

Çağrıyı yapan sanatçılar arasında Metin Akpınar, Nejat Yavaşoğulları, Emrah Karaca, Şevket Çorum, Sevinç Erbulak, Füsun Demirel gibi pek çok ismi yer aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sevinç Erbulak, Metin Akpınar, Şevket Çoruh, Maltepe, Miting, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanatçılar CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçılar CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım! - Son Dakika
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