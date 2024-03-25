Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum\'da Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kacır, bir süre görüştüğü Çiftçi'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kacır, daha sonra esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere, kendi kullandığı Togg araçla gitti.
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 9 bin 858 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Seçim günü için alınan tedbirler arasında 7 bin 35 polis, 2 bin 630 jandarma ve 193 sahil güvenlik personeli bulunuyor. Ayrıca hava araçları, gemiler ve motorize ekipler de güvenlik tedbirlerine yardımcı olacak.
Trabzon'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 kilogram 923 gram esrar, 2,93 gram bonzai, 5,7 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hacivat Mahallesi'nde vatandaşlara seslenerek, mahalleye yapılacak olan projeleri açıkladı.
Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Girgin, görevine başlayarak Kulu'da var olan ortamı daha iyi hale getirmek için çalışacağını belirtti.
CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Trafiği nasıl çözeceksiniz?" diye soran bir vatandaşa "Biraz çalışmadığım yerden çıktı" yanıtını verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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