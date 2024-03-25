Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum\'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşen Kacır, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edip esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere Togg aracıyla gitti.

25.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kacır, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kacır, bir süre görüştüğü Çiftçi'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Kacır, daha sonra esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bakan Kacır, ziyaret ettiği yerlere, kendi kullandığı Togg araçla gitti.

Kaynak: AA

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