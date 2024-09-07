Sanayi ve Teknoloji Bakanı Isparta'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve beraberindeki heyet, Isparta'ya gelerek çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Kacır, Isparta'da esnaf ziyareti gerçekleştirerek talepleri dinledi.

07.09.2024 20:29
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır Isparta'da

ISPARTA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kacır bölgedeki esnafların taleplerini dinledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. İlk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır'ı Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, diğer protokol üyeleri ve karşıladı. Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aydın Baruş bir süre görüşme gerçekleştirdi. Burada ki ziyaretin ardından Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafla bir süre sohbet eden Kacır, bölgedeki esnafların taleplerini dinleyerek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Esnaf ziyaretini sonlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fatih Mehmet Kacır bir sonraki ziyaretini Isparta Belediyesine gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyeleri ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Kacır belediye yatırımlarına ve hazırlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, belediye ziyaretinin ardından Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika açılışına geçti.

Kaynak: İHA

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