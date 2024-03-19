Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri\'ye geliyor

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, şehit aileleri onuruna iftar programı düzenledi

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü'nün ev sahipliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Programa birçok önemli isim katıldı ve Vali Enver Ünlü, şehitlik makamının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Program sonunda Vali Ünlü ve eşi, şehit aileleriyle yakından ilgilenip sohbet etti.