Daha sonra Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret eden Bakan Varank, tarihi yapı hakkında bilgi aldı. Varank, bakanlığına bağlı kalkınma ajansı ve bölge kalkınma idareleri eliyle kervansarayda yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Solak, Bakan Varank ve beraberindeki heyete, ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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