Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti

08.08.2022 16:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanhanı İlçe Belediyesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanhanı İlçe Belediyesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Varank, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde ROKETSAN tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nın ardından Sultanhanı ilçesine gitti. Adını, sınırları içinde bulunan Sultanhanı Kervansarayı'ndan alan ilçede incelemelerde bulunan Varank, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'ı ziyaret etti.

Solak, Bakan Varank ve beraberindeki heyete, ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret eden Bakan Varank, tarihi yapı hakkında bilgi aldı. Varank, bakanlığına bağlı kalkınma ajansı ve bölge kalkınma idareleri eliyle kervansarayda yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Varank, kervansarayda Halk Eğitim Merkezinin el sanatları kursiyerlerini de ziyaret etti.

İlçedeki halı atölyesini gezen Varank, Başkan Solak'tan halı atölyeleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

YORUMLAR
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Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray'da Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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