Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Rize\'nin yıldızı daha da parlayacak

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnovasyonla, bölgesel kalkınma programlarıyla, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla Rize'nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nda yıldızı daha da parlayacak." dedi.

Rize Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Rize Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde DOKA ve DOKAP öncülüğünde hayata geçirilen 10 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kacır, 84 milyon lira yatırımla yerel kalkınmaya hız kazandıracak, turizm, tarım hayvancılık alanlarında Rize'nin gelişmesine destek sunacak projelerin açılış törenini yaptıklarını belirterek, "Yine aynı program kapsamında önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz 109 milyon tutarında 10 bölge kalkınma projesinin de imzalarını atmış olduk." diye konuştu.

Ayrıca TÜBİTAK ve Rize belediyesi işbirliğinde hayata geçirmeyi hedefledikleri bilim merkezinin de imza törenini gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Bu bilim merkeziyle inşallah Rize'nin gençlerinin, çocuklarının bilime, teknolojiye, inovasyona erken yaşlardan itibaren daha etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ımız gibi araştırma, geliştirme odaklı yapılarla da Rizeli gençlerin teknoloji girişimciliğiyle daha güçlü şekilde var olabilmesini, bu alanda daha etkin olabilmesini mümkün kılacak işlere inşallah vesile oluyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Son 22 yılda Rize'de sanayi, teknoloji ve yerel kalkınma alanlarında önemli kazanımlar ortaya koyduklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke sathında sürdürdüğümüz sanayileşme atılımından Rize'de büyük ölçüde yararlanmış oldu. 22 yılda 428 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 18,8 milyar liralık sabit yatırımın ve 16 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Rize Organize Sanayi Bölgesi'ne bugüne dek bugünkü değerlerle 1,3 milyar liralık destek sunduk. Hem kamulaştırma çalışmaları hem alt yapı çalışmalarında Organize Sanayi Bölge'mize hız kazandırdık. İnşallah 28 hektarlık genişleme alanındaki çalışmaları da Temmuz ayında tamamlamayı amaçlıyoruz."

Kacır, KOSGEB eliyle Rize'de son 22 yılda 6 bin 700'den fazla KOBİ'ye 777 milyon lira destek olduklarını aktararak, "TÜBİTAK eliyle akademik, bilim insanı ve özel sektör destek programları aracılığıyla 162 proje ve 671 bilim insanına 408 milyon lira destek sağladık." diye konuştu.

DOKA eliyle 181 projeye 433 milyon lira, DOKAP eliyle de 98 projeye son 10 yılda 1,3 milyar lira destek sağladıklarını kaydeden Kacır, "Tüm bu desteklerimizle Rize'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmak, Rizelilerin, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine daha güçlü şekilde katılmaları, aynı zamanda yerel değerin ekonomik değere dönüşümünü mümkün kılacak işler ortaya koymak üzere çalıştık." dedi.

Hiçbir zaman Rize'yi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kacır, inovasyonla, bölgesel kalkınma programlarıyla, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla Rize'nin önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nda yıldızının daha da parlayacağını vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin en önemli liman yatırımlarından biri olan İyidere Projesi'nin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu yatırım da hayata geçtiğinde Rize'nin ve tüm hinterlandının küresel pazarlarına entegrasyonu hızlanacak ve Rize'nin sanayi ve teknoloji alanlarında yükselişi daha güçlü bir şekilde devam edecek." diye konuştu.