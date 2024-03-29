Sanayi ve Teknoloji Bakanı Uşak\'ta Projeler Hakkında Bilgi Aldı

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'ta hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan bilgi aldı.

Programın ardından Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Sanayi Bakanı Kacır, Başkan Mehmet Çakın'la bir araya geldi. İkili arasında sıcak diyalogların yaşandığı görüşmede Başkan Çakın, kent genelinde yürüttükleri hizmetler ve önümüzdeki dönem gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verirken; Bakan Kacır Uşak'ta yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek mesajlarını iletti. Bakan Kacır burada ayrıca ilçe belediye başkan adaylarıyla da görüşmeler yaparak onların taleplerini dinledi.

Belediye ziyaretinin ardından Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden ve burada sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştiren Bakan Kacır; ardından yakın zamanda kamulaştırma sürecinde sona gelinen 3. Sanayi Sitesi'ne geçti. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı 3. Sanayi Sitesi ile ilgili attıkları adımlar ve gösterdikleri çabadan dolayı tebrik eden Bakan Kacır, kooperatife tapu devri yapılan ve yol çalışmaları başlatılan alanları gezerek bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; ziyaretlerini tamamladıktan sonra Uşak'tan ayrıldı. - UŞAK