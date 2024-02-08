Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 40 vatandaşa tapularını takdim etti

Politika

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Hilal Mahallesi'nde tapularına kavuşmayı bekleyen 40 vatandaşa düzenlenen törenle tapularını takdim etti.

8 Şubat Perşembe günü Sancaktepe Belediye Başkanlığında düzenlenen ve Başkan Şeyma Döğücü ile AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar'ın da hazır olduğu programda 40 hak sahibi tapularına kavuştu.

Döğücü: "Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak"

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü programda yaptığı konuşmada görev süresi boyunca belediye olarak en büyük hedeflerinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunun altını çizerek "Vatandaşlarımız ile özelikle Halk günleri ve mahalle toplantılarında bir araya geldiğimizde tapularla ilgili tarafımıza bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarfettik. Vatandaşımızın menfaatine uygun olacak şekilde pazarlıklar yaparak bugün, 40 tapuyu daha hak sahiplerine teslim ettik. Bu zamana kadar görev süremiz boyunca 2 bin 101 hak sahibine tapularını teslim ettik. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" şeklinde konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye teşekkürlerini sundular. - İSTANBUL