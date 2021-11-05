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Sandıkçı: "Belediye başkanlığı meslek değil görev" - Son Dakika

Sandıkçı: "Belediye başkanlığı meslek değil görev"

05.11.2021 16:52
Sandıkçı:

Canik Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İMKB Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Başkana Soru-Yorum" programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Canik Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İMKB Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Başkana Soru-Yorum" programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın moderatörlük yaptığı programda Canik Kaymakamı Mahmut Halal da konuşmacı olarak yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren program, Canik İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin konuşmacılara yönelttiği sorular doğrultusunda interaktif şekilde gerçekleşti.

"Her türlü soruya açığız"

Programa katılan öğrencilerin diledikleri konuda kendisine rahatça soru sorabileceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hitaben yaptığı giriş konuşmasında, "Bu program aracılığıyla halkımızı merak ettikleri konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sizler yarın burada bu makamlarda oturacaksınız. Amacımız, yarın bizleri idare edecek, ülkeye yön verecek olan ekibi bugünden bilinçlendirmek. Sizlerin yarının Türkiye'sini idare edecek donanıma sahip olmanız gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Pandemiden dolayı sizlerle çok sık bir araya gelemedik. Bize anlık ulaşamasanız dahi, yaptığımız bu programla bizlere iletmek istediğiniz soru ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik İlçemizde böyle bir dijital platform oluşturduğumuzun bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Belediye başkanlığı meslek değil, hizmet etmek için bir görevdir"

Programına ilk olarak Canik İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşegül Poyraz'ın "Başkan olmak için neleri göze aldınız?" sorusuna yanıt vererek başlayan Başkan Sandıkçı: "Belediye Başkanlığı aslında bir meslek değildir. Ülkesine, vatanına, milletine hizmet etmeye vesile olan bir imkandır. Belediye Başkanlığı, yılın 365 gününde 7/24 aktif olarak yapılan bir görevdir. Doğumla başlayıp ölümle son bulan hayatın bütün safhalarında yer alan ne kadar konu varsa, gün içerisinde ya da dönem içerisinde hepsiyle ilgilenmeniz gerekebiliyor. Bütün bunlara zaman ayırabilmeniz için de bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekmektedir. Bunların başında da aile hayatınız gelmektedir" diye konuştu. "Birilerini sevindirmek, derdine derman olmak, çare bulmak çok güzel bir olay. İnsan olmanın gereği de budur" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yaptığımız her işin sonucunda somut bir çözüm üretebiliyor ve bir dua alabiliyorsak bu bizi mutlu ediyor ve bütün bu fedakarlıklarımızın karşılığını almış oluyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

Festival ve maç sözü

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birlikte voleybol maçı yapma sözü verdi. Ayrıca programda yapılan çekilişle 2 öğrenci de 16 ve 21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Canik Belediyesi'nin de yer aldığı 'Tam Bana Göre Festival'e katılma hakkı kazandı. Soru soran öğrencilere program sonunda hediye takdimi yapıldı. - SAMSUN

Sandıkçı: Belediye başkanlığı meslek değil görev
Sandıkçı: Belediye başkanlığı meslek değil görev
Sandıkçı: Belediye başkanlığı meslek değil görev
Sandıkçı: Belediye başkanlığı meslek değil görev
Sandıkçı: Belediye başkanlığı meslek değil görev

Belediye Başkanlığı, İbrahim Sandıkçı, Anadolu Lisesi, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Belediye başkanlığı meslek değil görev' - Son Dakika


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