Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Her fırsatta halkın içinde yer alan ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek çözüm üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleme devam ediyor. Başkan Beyazgül'ü ilgiyle karşılayan vatandaşlar dua ve desteklerini ifade ettiler.
Her zaman vatandaşlarla iç içe olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların ve esnafların taleplerini dinleyerek gelen taleplerin çözümü için ilgili daire başkanına ve birim müdürlerine talimat verdi.
Esnaf ve vatandaşların teveccühü ile karşılanan Başkan Beyazgül'e vatandaşlar dualarıyla destek vererek hizmetlerinden memnun olduklarını kaydettiler.
Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül vatandaşlardan gelen fotoğraf talebini de geri çevirmedi. Her zaman olduğu gibi vatandaşların emrinde olacaklarını kaydeden Başkan Beyazgül yaklaşan yerel seçimler için de destek istedi.
"Şanlıurfa için büyük projelerimiz var"
Yeni dönemde Şanlıurfa için önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfalı vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüşüyoruz. Bir yandan onların taleplerinin olup olmadığını soruyoruz. Diğer yandan Şanlıurfa için fikir alışverişinde bulunarak yeni dönemde vatandaşlarımızdan dua ve desteklerini talep ediyoruz. Bir de vatandaşlarımızdan ikinci dönem için tekrar vekalet istiyoruz. Çünkü çok büyük projelerimiz var. Şanlıurfa'da yaptığımız projelerle bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin devam etmesi ve başladığımız projelerin bitmesi gerekiyor. İşte bunlar için vatandaşlarımıza daha yakın olalım istedik cadde cadde sokak sokak dolaşıyoruz" dedi.
"Bilim merkezimiz gençlerimize armağan olsun"
Yaptıkları gençlik merkezleri, spor salonları, kütüphanelerle gençlerin her alanda hayatlarına dokunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Geçlerimiz için çok güzel işler yaptık. Bilim merkezimiz var. Bu bilim merkezi gece ışıklandırması ile bambaşka görünüyor. Biz, kendine özgüveni olan, başarılı olan gençlerimizin dünyadaki bilişimle ve bilgi teknolojileriyle entegre olmasını istiyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların bugün güzel yetişmeleri yarın için daha huzurlu ve mutlu olmaları adına son derece önemlidir" diye konuştu. - ŞANLIURFA
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi. Oktar'ın cezaevindeki takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları, "Adam bizden rahat galiba", "5 yıldızlı otelde kalıyor sanki" yorumlarında bulundu.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?