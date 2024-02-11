Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Vatandaşlar, Başkan Beyazgül'e dua ve desteklerini ifade ettiler. Başkan Beyazgül, gelen taleplerin çözümü için ilgili daire başkanına ve birim müdürlerine talimat verdi.

11.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her fırsatta halkın içinde yer alan ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek çözüm üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleme devam ediyor. Başkan Beyazgül'ü ilgiyle karşılayan vatandaşlar dua ve desteklerini ifade ettiler.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların ve esnafların taleplerini dinleyerek gelen taleplerin çözümü için ilgili daire başkanına ve birim müdürlerine talimat verdi.

Esnaf ve vatandaşların teveccühü ile karşılanan Başkan Beyazgül'e vatandaşlar dualarıyla destek vererek hizmetlerinden memnun olduklarını kaydettiler.

Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül vatandaşlardan gelen fotoğraf talebini de geri çevirmedi. Her zaman olduğu gibi vatandaşların emrinde olacaklarını kaydeden Başkan Beyazgül yaklaşan yerel seçimler için de destek istedi.

"Şanlıurfa için büyük projelerimiz var"

Yeni dönemde Şanlıurfa için önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfalı vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüşüyoruz. Bir yandan onların taleplerinin olup olmadığını soruyoruz. Diğer yandan Şanlıurfa için fikir alışverişinde bulunarak yeni dönemde vatandaşlarımızdan dua ve desteklerini talep ediyoruz. Bir de vatandaşlarımızdan ikinci dönem için tekrar vekalet istiyoruz. Çünkü çok büyük projelerimiz var. Şanlıurfa'da yaptığımız projelerle bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin devam etmesi ve başladığımız projelerin bitmesi gerekiyor. İşte bunlar için vatandaşlarımıza daha yakın olalım istedik cadde cadde sokak sokak dolaşıyoruz" dedi.

"Bilim merkezimiz gençlerimize armağan olsun"

Yaptıkları gençlik merkezleri, spor salonları, kütüphanelerle gençlerin her alanda hayatlarına dokunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Geçlerimiz için çok güzel işler yaptık. Bilim merkezimiz var. Bu bilim merkezi gece ışıklandırması ile bambaşka görünüyor. Biz, kendine özgüveni olan, başarılı olan gençlerimizin dünyadaki bilişimle ve bilgi teknolojileriyle entegre olmasını istiyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların bugün güzel yetişmeleri yarın için daha huzurlu ve mutlu olmaları adına son derece önemlidir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement