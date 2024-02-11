Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Politika

Her fırsatta halkın içinde yer alan ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek çözüm üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleme devam ediyor. Başkan Beyazgül'ü ilgiyle karşılayan vatandaşlar dua ve desteklerini ifade ettiler.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların ve esnafların taleplerini dinleyerek gelen taleplerin çözümü için ilgili daire başkanına ve birim müdürlerine talimat verdi.

Esnaf ve vatandaşların teveccühü ile karşılanan Başkan Beyazgül'e vatandaşlar dualarıyla destek vererek hizmetlerinden memnun olduklarını kaydettiler.

Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül vatandaşlardan gelen fotoğraf talebini de geri çevirmedi. Her zaman olduğu gibi vatandaşların emrinde olacaklarını kaydeden Başkan Beyazgül yaklaşan yerel seçimler için de destek istedi.

"Şanlıurfa için büyük projelerimiz var"

Yeni dönemde Şanlıurfa için önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfalı vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüşüyoruz. Bir yandan onların taleplerinin olup olmadığını soruyoruz. Diğer yandan Şanlıurfa için fikir alışverişinde bulunarak yeni dönemde vatandaşlarımızdan dua ve desteklerini talep ediyoruz. Bir de vatandaşlarımızdan ikinci dönem için tekrar vekalet istiyoruz. Çünkü çok büyük projelerimiz var. Şanlıurfa'da yaptığımız projelerle bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin devam etmesi ve başladığımız projelerin bitmesi gerekiyor. İşte bunlar için vatandaşlarımıza daha yakın olalım istedik cadde cadde sokak sokak dolaşıyoruz" dedi.

"Bilim merkezimiz gençlerimize armağan olsun"

Yaptıkları gençlik merkezleri, spor salonları, kütüphanelerle gençlerin her alanda hayatlarına dokunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Geçlerimiz için çok güzel işler yaptık. Bilim merkezimiz var. Bu bilim merkezi gece ışıklandırması ile bambaşka görünüyor. Biz, kendine özgüveni olan, başarılı olan gençlerimizin dünyadaki bilişimle ve bilgi teknolojileriyle entegre olmasını istiyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların bugün güzel yetişmeleri yarın için daha huzurlu ve mutlu olmaları adına son derece önemlidir" diye konuştu. - ŞANLIURFA