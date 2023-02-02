Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adını değiştirerek Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı yaptı. Geçtiğimiz yılın son Şanlıurfa Büyüşehir Belediye Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adı Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmiş, karar eleştirilmişti.
Ancak, eleştirilere rağmen kavşağın tabelası bugün değiştirilerek Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı tabelası asıldı.
Söz konusu yeni tabelanın yeni hali sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler gecikmedi. Gelen tepkiler üzerine çok geçmeden Bakan Nebati'nin isminin yer aldığı tabela kaldırıldı.
Son Dakika › Politika › 15 Temmuz Köprüsü Kavşağı'nın adını 'Nureddin Nebati' yaptılar, tepki gelince kaldırdılar - Son Dakika