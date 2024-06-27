Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun Getirildi - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun Getirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun Getirildi

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun'u atadı. Uzun, yerel ve ulusal basında başarılı bir şekilde görev yapmıştır.

27.06.2024 16:52  Güncelleme: 16:54
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına yıllar boyunca yerel ve ulusalda basında başarılı bir şekilde görev yapan Reşat Uzun getirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına önemli bir atama gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Kasım Gülpınar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına yıllarca yerel ve ulusal basında başarılı bir şekilde görev yapan Reşat Uzun'u getirdi. Şanlıurfa'da 32 yıl önce meslek hayatına başlayan Uzun, bir çok ulusal televizyonun Şanlıurfa temsilciliği ve muhabirliğini yaptı. Bir dönem yerel bir gazetenin de sahipliğini yapan Uzun, Şanlıurfa Valiliğinde vali danışmanlığı görevini de yürüttü. Önceki dönem Birecik Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Uzun, 24 Haziran'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atandı.

Reşat Uzun kimdir

1973 yılında Şanlıurfa Merkez Kızılbuç köyüne bağlı Sesigür mezrasında sekiz kardeşin en büyüğü olarak doğdu. Sırasıyla İsmet Paşa İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Ticaret Lisesini okuyan Uzun, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu bitirdikten sonra aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında gazetecilik mesleğine başlayan Reşat Uzun, sırasıyla Milliyet Gazetesi, Show TV ve Kanal D Şanlıurfa muhabiri olarak görev aldı. 2001 yılında Karaköprü Belediyesinin Basın Yayın Müdürlüğüne getirildi. Basın Müdürlüğü görevini 2009 yılına kadar sürdüren Reşat Uzun, Şanlıurfa merkezde yayın yapan Urfastar Gazetesini kurdu. Şanlıurfa Valiliği Danışmanlığı ve son olarak da Birecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Reşat Uzun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkısı olan Reşat Uzun çok sayıda ödül de aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Reşat Uzun Getirildi - Son Dakika
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