Şanlıurfa\'da Personel Alımları Kura ile Belirlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde personel alımları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kura yöntemiyle gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son olarak, ŞUSKİ bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 10 elektrik ustası, kura yöntemiyle belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şanbel Enerji A.Ş. üzerinden yapılacak istihdam için toplam 142 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların ardından 115 aday mülakata çağrıldı ve teknik yeterlilik ile evrak uygunluğu açısından yapılan değerlendirme sonucu 49 aday kura çekimine katılmaya hak kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen kura çekimi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, belediye yetkilileri ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura öncesi konuşan Başkan Gülpınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren istihdamda adalet ve fırsat eşitliğini öncelediklerini belirterek, "Kayırma veya adaletsizlik gibi iddiaların önüne geçmek amacıyla işe alımlarda tamamen şeffaf ve izlenebilir bir yöntem olan kura sistemini uyguluyoruz" dedi.

Mesnetsiz söylemler boş işlerdir

Personel alımlarındaki şeffaf yaklaşımın kamuoyunca takdirle karşılandığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, herkesin hakkını koruyarak bu süreci yönetiyoruz. Ne yazık ki Urfa'da, sayıca az da olsa, bu şeffaflığı gölgelemeye çalışan bir güruh bulunuyor. Ancak biz bu tür mesnetsiz söylemlere aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Alımlar bundan sonra da aynı şeffaflıkla sürdürülecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Başkan Gülpınar ve başvuru yapan adaylar, üzerinde isimlerin yazılı olduğu kağıtları tek tek kavanozdan çekerek 10 asil ve 10 yedek personeli belirledi.

Kura sonucu belirlenen 10 elektrik ustası, gerekli evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) bünyesinde göreve başlayacak. - ŞANLIURFA