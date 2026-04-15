Şanlıurfa'daki Okul Saldırısına Soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da okulda yaşanan saldırıya ilişkin, "Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde, adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz. Yaralananların durumlarına ilişkin hepsini takip ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, Şanlıurfa'da okulda yaşanan saldırıya ilişkin, "Olaydan dolayı gerçekten üzüldük. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte süreci yürütüyoruz. Dün öğle saatlerinde, bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı; programı yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı. Gün boyu sürekli iletişim halindeydik. Talim Terbiye Kurulu Başkanımız, bakanlık içerisindeki bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz. Bu konuda tedbir alması gereken iki arkadaşımız. Sürekli valilikle irtibat halindeyiz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak durumlardan kaçınmamız gerekir" dedi.

'KONTROL EDİLEN OKULLARIMIZ VAR'

Tekin, soruşturmayla ilgili süreç tamamlandıktan sonra bir şeylerin ortaya çıkacağını belirterek, "Ben bugüne kadar hiçbir defa soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadım, yapmam da. Şimdi bu konuyla ilgili de gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim müfettişlerimizin, hem bizim hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendireceği şeyler. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına sadece şunu söyleyeyim; biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde, adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz. Yaralananların durumlarına ilişkin hepsini takip ediyoruz. Sadece bir öğretmen arkadaşımızın kalıcı hasarı olabilecek diye endişemiz var, takipteyiz. İçişleri Bakanlığı ve biz, her dönemin başında valilerimizle okullarımızı risk açısından değerlendirmeye tutar ve tedbirimizi alırız. Yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Kapısında devriye bekleyen, sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi güvenlik tedbiri olarak gündemimizde olan konular" diye konuştu.