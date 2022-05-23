Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti

23.05.2022 20:03

Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü geldiği kentte, kurum kuruluş, dernek, tarihi alan ziyaretleri ve çeşitli açılışlara katılarak üç günde kenti adeta fethetti.

Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü geldiği kentte, kurum kuruluş, dernek, tarihi alan ziyaretleri ve çeşitli açılışlara katılarak üç günde kenti adeta fethetti.

Şanlıurfa'da hizmet veren kurumları daha iyi tanımak, genel durumu görmek, kurumların sorun ve taleplerini tespit etmek için kurum yöneticileriyle bir araya gelen Vali Ayhan, geçtiğimiz Cuma günü "Bismillah" diyerek göreve başladı. Balıklıgöl'de Cuma namazını kılan Ayhan, ayağının tozuyla tarihi çarşılarda halkla bir araya geldi. Daha sonra Göbeklitepe'ye giderek, 10 milyon turisti kentte çekmek için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Ayhan, ilk günden itibaren herkesin gönlüne girdi. Dur durak bilmeden hafta sonu mesai yaparak İl emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı ve il göç idaresi müdürlüğü ile göç konusunu görüştü. Ardından, Şanlıurfa sanayisi hakkında düzenlediği toplantıda organize sanayi bölgesi yetkililerinden bilgi alan Vali Ayhan, "Yürütülen proje, yatırım ve çalışmaları titizlikle takip etmeli, ilimize daha çok yatırımcı ile istihdam sağlamalıyız" dedi.

Şehitlikte, şehit kabirlerini ziyaret eden, şehit aileleri dernek başkanlarıyla bir araya gelen Ayhan, son olarak Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş yetkililerinden yapılmış ve devam eden çalışmaları dinledi.

Vali Ayhan, Şanlıurfaspor ile ilgili açıklamaları sonrası ise nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Ayhan, Şanlıurfaspor'u hak ettiği konuma getirmek için her türlü çalışmayı yapacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti
Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti
Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti
Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti

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Jet vali üç günde Şanlıurfa'yı fethetti Jet vali üç günde Şanlıurfa'yı fethetti Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Cuma, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şanlıurfa'nın yeni Valisi Salih Ayhan üç günde kenti adeta fethetti - Son Dakika


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