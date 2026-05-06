Şanlıurfa ve Gaziantep Afet Bölgesi İlan Edilmeli

06.05.2026 13:02
CHP Milletvekili Tanal, fırtına ve aşırı yağış sonrası Gaziantep ve Şanlıurfa'nın afet bölgesi olmasını istedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve aşırı yağıştan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen fırtına ve aşırı yağış nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle büyük hasar oluştuğunu ifade eden Tanal, "Geçen pazar günü saat 16.45'te yağış başladı. Fırtına, hortum ve dolu yağışı 25 dakika etkili oldu. Binalar zarar gördü, ağaçlar söküldü, insanlar çok büyük mağduriyet yaşadı. Felaketin boyutu çok fazla ve maalesef sınıfta kaldık. İnternet ve elektrik gitti, şehir 2,5 saat iletişimsiz kaldı." diye konuştu.

Meteorolojinin uyarısının ardından valilik ve belediyelerin gerekli tedbirleri almakta geç kaldığını savunan Tanal, kırsal bölgelerdeki tarımsal ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve yağıştan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Tanal, "Bir an önce Şanlıurfa ve Gaziantep'te afetten etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Yoksa şehirlerin toparlanması çok zor olacak." ifadesini kullandı.

Tanal, tarımsal hasat sezonunun yaklaştığını anımsatarak, mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Kaynak: AA

