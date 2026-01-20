Şanlıurfa ile Romanya\'nın Piteti kenti kardeş şehir oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Romanya'nın Piteti Belediyesi arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı. Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Piteti Belediye Başkanı Cristian Gentea'nın imzalamasıyla, Şanlıurfa'da düzenlenen resmi törenle hayata geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine; Piteti Belediyesi Meclis Üyeleri Tiberiu Gabriel Irima ve Dumitru Tudosoiu, Eski Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Piteti Filarmoni Müdürü Gabriel Ni, Piteti Belediyesi Direktörü Dnu Mihail Teodorescu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal katıldı.

Törende konuşan Gülpınar, Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, imzalanan kardeş şehir protokolünün iki şehir arasında anlamlı bir köprü kurduğunu ifade etti. Protokolün yalnızca resmi bir belge olmadığını belirten Gülpınar, bunun şehirler ve halklar arasında kalıcı dostlukların başlangıcı olduğunu söyledi. Gülpınar, önümüzdeki süreçte kültür, turizm, gençlik, eğitim, yerel kalkınma, sosyal projeler ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda somut ve sürdürülebilir ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özellikle gençlerin bu iş birlikleri sayesinde farklı kültürleri tanıyarak daha açık bireyler olarak yetişeceğine inandığını dile getirdi.

Piteti Belediye Başkanı Cristian Gentea da, Şanlıurfa ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, imzalanan Kardeş Şehir Protokolü'nün iki şehir arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendireceğini söyledi. Konuşmaların ardından Gülpınar ile Başkan Cristian Gentea, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı. Programda Başkan Gentea, Gülpınar'a üzerinde soyadının yazılı olduğu Romanya temsilcisi FC Arge Piteti formasını hediye ederken, Gülpınar da Gentea'ya mırra takımı takdim etti. İmza töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Protokolle birlikte iki şehir arasında kültür, turizm, gençlik, spor, yerel yönetimler ve sosyal alanlar başta olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir ortaklık zemininin oluşturulması hedefleniyor. - ŞANLIURFA