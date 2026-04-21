Şara\'nın Suudi Arabistan Ziyareti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Uçağı Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na inen eş-Şara, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin özellikle ekonomi, yatırım ve bölgesel bağlantı projeleri alanlarında güçlendirilmesi ile geliştirilmesi yolları ele alındı. Taraflar, ortak ilgi duyulan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - CİDDE