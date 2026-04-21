Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti

Şara\'nın Suudi Arabistan Ziyareti
21.04.2026 21:30
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Veliaht Prens Selman ile ikili ilişkileri güçlendirdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Uçağı Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na inen eş-Şara, Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin özellikle ekonomi, yatırım ve bölgesel bağlantı projeleri alanlarında güçlendirilmesi ile geliştirilmesi yolları ele alındı. Taraflar, ortak ilgi duyulan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - CİDDE

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
