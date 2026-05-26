Sarı: Diyalog Kapıları Kapatıldı
Sarı: Diyalog Kapıları Kapatıldı

26.05.2026 20:49
Müslim Sarı, Özgür Özel'in ön seçim çağrısını siyasi polemik olarak değerlendirdi.

ESKİ CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından Özgür Özel'in ön seçim çağrısına ilişkin, "Diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum" dedi.

Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Müslim Sarı, parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz" dedi.

Özgür Özel'in İzmir'de ön seçim çağrısına ilişkin Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANAKRA,

Kaynak: DHA

