CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yetersiz kaldığını savundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin özlük ve ücret sorunları bulunduğunu belirterek, özellikle sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin zorda olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin 1 trilyon 305 milyar lira olarak belirlendiğini aktaran Sarıbal, iktidarın "Tarım stratejiktir, bir milli güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandığını ancak buna rağmen bütçenin yetersiz olduğunu savundu.

Sarıbal, 2026 yılı sonu itibarıyla çiftçinin bugün var olan üretimini yapabilmesi için 4 trilyon civarında bir gidere ihtiyaç duyduğunu savunarak, her gün dövize dayalı girdilerin arttığını söyledi.

Bu yılın ilk 9 ayında 11 milyar doların üzerinde tarımsal bir ithalat yapıldığını bunun sadece bitkisel üretim olduğunu ifade eden Sarıbal, bu durumu eleştirdi.

Sarıbal, çiftçiye verilen desteğin yetersiz kaldığını savunarak, "Bu ülkede bu sene birçok ürün dalında kaldı. Zeytin dalında, şu anda narenciye dalında, karpuz tarlada kaldı. Buğday çok küçük fiyata satıldı." dedi.

Bütçede çiftçinin borçlarının faizlerini silmeye dair tek bir madde bulunmadığını söyleyen Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bu bütçede çiftçinin ürünü tarlada kalmasın diye ek bir destekleme var mı? Yok. Bu bütçede çiftçinin Bağ-Kur ve diğer sorunlarla ilgili ödeyemediği sigorta bedellerini çözmeye dair bir ibare var mı? Yok. Bu bütçede mazot, gübre, ilaç onların sorunlarını çözecek, girdiyi azaltacak herhangi bir özel destek var mı? Yok. Bu bütçe maalesef yaşadığımız çiftçinin giderleri meselesini, çiftçinin borçları, çiftçinin sürdürülebilir tarım yapma meselesini, sofradaki gıda güvenliği meselesini yok saymış. Bu bütçe çiftçinin bütçesi değil. Bu bütçe emeklerin, emekçinin, köylünün, esnafın bütçesi değil."