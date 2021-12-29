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Sarıcaoğlu: "Fahiş fiyata izin vermeyiz" - Son Dakika

Sarıcaoğlu: "Fahiş fiyata izin vermeyiz"

29.12.2021 14:06
Sarıcaoğlu: "Fahiş fiyata izin vermeyiz"

Kavak Belediyesi, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde tüm marketler ve iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kavak Belediyesi, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde tüm marketler ve iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kavak'ta, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde denetimler artırıldı. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavaklı hemşerilerimiz normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana kadar bu denetimler devam edecek. Bu konuda çok kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim "dedi.

Kavak Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Ekipler, denetimler sırasında korona virüsün mutasyona uğramış türü olan ve Türkiye'de de hızla yayılan omicron varyantına karşı da vatandaşlar ve işletme yetkililerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Denetimler esnasında korona virüsün mutasyona uğramış türü omicrona karşı da uyarıcı ve bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye'de döviz istikrar kazanmaya başladı. Bugün belli bir seviyeye gelmiş durumda. Market fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya başladı. Bizler de kurdaki istikrarın sağlanmasına paralel şekilde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını normal fiyatlardan yapmalarını sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği içinde denetimlerimizi ilçemizde tüm marketler ve işyerlerinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bu tür şikayetleri olduğunda 153 Zabıta İhbar Hattımıza ihbarda bulunabilirler. Belediye olarak Kavaklı hemşerilerimiz normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana kadar da bu denetimlerimize devam edeceğiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini isterim" diye konuştu. - SAMSUN

Sarıcaoğlu: Fahiş fiyata izin vermeyiz
Sarıcaoğlu: Fahiş fiyata izin vermeyiz
Sarıcaoğlu: Fahiş fiyata izin vermeyiz

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İbrahim Sarıcaoğlu, alışveriş, Zabıta, Kavak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıcaoğlu: 'Fahiş fiyata izin vermeyiz' - Son Dakika


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