Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz\'den açıklama

Politika

Sarıgöl Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Tahsin Akdeniz ilk açıklamasında belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu ve Sarıgöl için hep birlikte var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde en yakın rakibi olan MHP'li Belediye Başkanı Necati Selçuk'a 3 bin 334 oy fark atarak seçimi kazanan CHP'li Tahsin Akdeniz ilk mesajını yayınladı. Akdeniz mesajında, "Güzel ilçemize belediye başkanı olmak için aylar önce uzun bir yolculuğa çıktım. Gece gündüz demeden zamanım yettiğince sıkılmadık el, girilmedik ev, alınmadık gönül bırakmadım. Yoğun geçen bir süreçti ama sizlerin desteği ve sevgisi sayesinde bir an olsun yorgunluğumu hissetmedim. Şükürler olsun ki işte o an geldi. Rabbim bizlere bu zaferi nasip etti. Bu zafer bu başarı hepimizin. Başta sevgili eşim Ümran Akdeniz'e, aileme, ilçe başkanım Nuri Sarı'ya, ilçe yönetimine, kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerime, geçmiş dönem parti başkanlarıma, hiçbir mitingde yalnız bırakmayan gönüllüler ordusuna ve sandıkta destekleyen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bana göstermiş olduğunuz güveni boşa çıkartmayacağım. Bu görevi layığınca dürüstçe, şeffaflıkla, sevgiyle yorulmadan, bıkmadan, gece gündüz çalışarak yerine getireceğim. Unvanım belediye başkanı olarak değişse de ben sizlerin abisi, amcası, evladı olarak, emekçi, ekmekçi Tahsin Akdeniz olarak kalmaya devam edeceğim ve sizlere söz verdiğim gibi kimseyi ayrıştırmayacağım hiçbir zümrenin hiçbir kurumun başkanı olmayacağım. Bu saatten sonra; sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla belediyemizin kapıları siz hemşehrilerime sonuna kadar açıktır ve daima açık kalacaktır. Her şey çok güzel oldu." dedi. - MANİSA