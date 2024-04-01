Sarıgöl Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Tahsin Akdeniz ilk açıklamasında belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu ve Sarıgöl için hep birlikte var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde en yakın rakibi olan MHP'li Belediye Başkanı Necati Selçuk'a 3 bin 334 oy fark atarak seçimi kazanan CHP'li Tahsin Akdeniz ilk mesajını yayınladı. Akdeniz mesajında, "Güzel ilçemize belediye başkanı olmak için aylar önce uzun bir yolculuğa çıktım. Gece gündüz demeden zamanım yettiğince sıkılmadık el, girilmedik ev, alınmadık gönül bırakmadım. Yoğun geçen bir süreçti ama sizlerin desteği ve sevgisi sayesinde bir an olsun yorgunluğumu hissetmedim. Şükürler olsun ki işte o an geldi. Rabbim bizlere bu zaferi nasip etti. Bu zafer bu başarı hepimizin. Başta sevgili eşim Ümran Akdeniz'e, aileme, ilçe başkanım Nuri Sarı'ya, ilçe yönetimine, kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerime, geçmiş dönem parti başkanlarıma, hiçbir mitingde yalnız bırakmayan gönüllüler ordusuna ve sandıkta destekleyen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bana göstermiş olduğunuz güveni boşa çıkartmayacağım. Bu görevi layığınca dürüstçe, şeffaflıkla, sevgiyle yorulmadan, bıkmadan, gece gündüz çalışarak yerine getireceğim. Unvanım belediye başkanı olarak değişse de ben sizlerin abisi, amcası, evladı olarak, emekçi, ekmekçi Tahsin Akdeniz olarak kalmaya devam edeceğim ve sizlere söz verdiğim gibi kimseyi ayrıştırmayacağım hiçbir zümrenin hiçbir kurumun başkanı olmayacağım. Bu saatten sonra; sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla belediyemizin kapıları siz hemşehrilerime sonuna kadar açıktır ve daima açık kalacaktır. Her şey çok güzel oldu." dedi. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'den açıklama - Son Dakika
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre merkez ilçe Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken, en yakın rakibi MHP'li Burak Pehlivan 57 bin 922 oy aldı. Belediye meclis üyeleri seçiminde ise en fazla oyu CHP aldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. dönemde seçimleri kazanan Çiğdem Özkan'a destek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Özkan, mahalle halkının sevgisini kazanarak 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalarla tekrar muhtar seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
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