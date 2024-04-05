Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yeni belediye başkanı Tahsin Akdeniz, cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret ederek sorunları dinledi. Akdeniz, halkla bütünleşerek sorunlara çözüm getireceğini belirtti.

05.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen Tahsin Akdeniz, cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.

Göreve başladığı günden itibaren halkla bütünleşen Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Seçim öncesi halkın içinde olacağımızı ve makam kapımızın herkese açık olacağını ifade ettim. İlk gün ayağıma çizme giyerek 'Ya Allah, Bismillah' diyerek göreve başladım. Ben esnaflıktan geldim. Onun için sorunları yine esnaflardan dinleyerek birlikte çözüm getireceğiz. Güler yüzlü bir belediye anlayışı ve halkımla bütünleşerek sorunlara çözüm getireceğim." dedi.

Vatandaşlar da yeni başkanın halk ile bütünleşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Sarıgöl, Manisa, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatili Öncesi Trafik Uyarısı Yaptı
    19:23 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatili Öncesi Trafik Uyarısı Yaptı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.

  • Selçuk Kurt, Söğütlü Belediye Başkanlığına seçildi
    19:13 Selçuk Kurt, Söğütlü Belediye Başkanlığına seçildi

    Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.


18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:37 Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 19:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement