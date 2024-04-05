Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen Tahsin Akdeniz, cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.
Göreve başladığı günden itibaren halkla bütünleşen Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Seçim öncesi halkın içinde olacağımızı ve makam kapımızın herkese açık olacağını ifade ettim. İlk gün ayağıma çizme giyerek 'Ya Allah, Bismillah' diyerek göreve başladım. Ben esnaflıktan geldim. Onun için sorunları yine esnaflardan dinleyerek birlikte çözüm getireceğiz. Güler yüzlü bir belediye anlayışı ve halkımla bütünleşerek sorunlara çözüm getireceğim." dedi.
Vatandaşlar da yeni başkanın halk ile bütünleşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?