Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Halk Pazarını Ziyaret Etti

Politika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yeni belediye başkanı seçilen Tahsin Akdeniz, cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.

Göreve başladığı günden itibaren halkla bütünleşen Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Seçim öncesi halkın içinde olacağımızı ve makam kapımızın herkese açık olacağını ifade ettim. İlk gün ayağıma çizme giyerek 'Ya Allah, Bismillah' diyerek göreve başladım. Ben esnaflıktan geldim. Onun için sorunları yine esnaflardan dinleyerek birlikte çözüm getireceğiz. Güler yüzlü bir belediye anlayışı ve halkımla bütünleşerek sorunlara çözüm getireceğim." dedi.

Vatandaşlar da yeni başkanın halk ile bütünleşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MANİSA