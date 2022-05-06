"Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar - Son Dakika
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"Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar

06.05.2022 13:17

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasıyla, kısıtlı genel af çağrısını yineledi. Göçmenlerin de AB ülkelerine eşit olarak dağıtılması önerisinde bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 Nisan'da yaptığı genel af çağrısının ardından cezaevleri önünde yaptığı basın açıklamalarıyla konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. Bugün de Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünden seslenen Sarıgül, cezaevlerinin kapasitesinin üstünde bir dolulukta olduğunu söyledi.

Af çağrılarının siyasi parti çalışması amaçlı değil, vicdani olduğunu vurgulayan Sarıgül, şu açıklamada bulundu:

"AFFET TÜRKİYEM" DİYELİM

"Pandemi koşulları münasebetiyle yargılamaların biraz hızlı yapıldığını, acele yapıldığını, bazı konuların gözden kaçtığı konusunda gerçekten önemli duyumlarımız var. Cezaevlerinin kapasitesi 275 bin. Şu anda 325 binin üzerinde tutuklumuz ve mahkumumuz cezaevlerinde. Pandemi koşulları münasebetiyle dışarı bırakılan yarı açık cezaevlerindeki mahkumlarımızın ve tutuklularımızın süresi doluyor. Devletimizin sevgi elini binlerce mahkumumuza, binlerce tutuklumuza bir kez daha uzatmasını arzu ediyorum. Çağrımız bireysel değil, çağrımız kardeşlik hukuku içindir. Çağrımız bütün siyasi partileredir. Bütün siyasi partiler el birliği yapalım ve 'affet Türkiye'm diyelim."

GÖÇMENLER İÇİN AVRUPA ÖNERİSİ

Son günlerde yaşanan göçmen tartışmalarına da değinen Sarıgül, "Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. Büyük bir caninin baskısı içerisinde canlarını kurtarmak için gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetimiz de bunlara kucak açmıştır. Ancak doğrusu; bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak dağıtılmasıdır. Yani biz 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, lafa geldiği zaman özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen Avrupa ülkeleri, yapmamız gereken olay şu; buradaki mültecileri eşit oranda o ülkelere mutlaka dağıtmamız gerekiyor" dedi.

"SİYASİLER SİNKAFLI KONUŞMAMALI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki tartışmaya da değinen Sarıgül, siyasi tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Eleştirilerin saygısı olması lazım, sevgisi olması lazım. Eleştirilerin ölçüsü olması lazım. Türkiye Değişim Partisi, bütün siyasileri sakin olmaya, normalleşmeye ve konuşmalarında sinkaflı ve hakarete varan konuşmalardan kesinlikle uzaklaşmaya davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

Genel af çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
Genel af çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
Genel af çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
Genel af çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
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Kaynak: DHA

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