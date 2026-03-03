Sarıgül: Emekli Maaşları Asgari Ücrete Yükselecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgül: Emekli Maaşları Asgari Ücrete Yükselecek

03.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sarıgül, en düşük emekli aylığını asgari ücret yapacaklarını ve bayramda ikramiye vereceklerini açıkladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, iktidar olmaları durumunda en düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine çıkaracaklarını ve bayramda emeklilere bir asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceklerini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ABD'nin "daha zalim bir ülke olduğunu" söyleyen Sarıgül, "İran halkına özgürlük vereceklermiş. Buradan soruyorum, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te özgürlük mü var? Onlara niye kol kanat geriyorsun ABD?" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ortamlarına dikkati çekerek, böyle bir durumda yapılması gerekenin iç cepheyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ancak ülkeyi yönetenlerin kutuplaştırmayı artırma peşinde koştuklarını savunan Sarıgül, "Bolu Belediye Başkanımız, öğrencilere burs verdi diye tutuklandı. Tanju Özcan iktidar partisinin bir belediye başkanı olsaydı acaba tutuklanır mıydı? Bu karar hangi partiden olursa olsun hiç kimsenin insaf ve vicdanına inan ki sığmamıştır." dedi.

Sarıgül, ekonomi politikalarına dair de eleştirilerde bulunarak, iktidarın, "emekliyi, devletin sırtında yük gördüğünü" iddia etti.

CHP'nin ilk seçimde iktidara geleceğini iddia eden Sarıgül, "En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Bayramda emeklilerimize mutlaka bir asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıgül: Emekli Maaşları Asgari Ücrete Yükselecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

13:16
Savaştan kaçmaya çalıştı, yapamayınca ağlayarak yardım istedi
Savaştan kaçmaya çalıştı, yapamayınca ağlayarak yardım istedi
12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:24:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgül: Emekli Maaşları Asgari Ücrete Yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.