Sarıoğlan Belediye Başkanı: Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok

Politika

Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini söyleyerek, "Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok" dedi.

2019 yılında 6 milyon TL'lik bütçeyle belediyeyi devraldıklarını ve bütçenin 6 katı kadar borcu bulunduğunu aktaran Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Şu anda kendilerini sıkıntıya düşürecek bir borçlarının olmadığını söyledi. Başkan Ayyıldırım, "2019'da bütçemiz 6 milyon TL'ydi. Ben 6 milyon TL'lik bütçe ile belediyeyi devraldım. Tam tamına 36 milyon TL borcumuz vardı. Belediye bütçesinin 6 kadar borçlu aldık. Makam odamıza kadar icralıktı. Bütün arazilerimiz, tarlalarımızın tamamı satılmıştı. Biz hepsini belediyemize kazandırdık. Biz Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanlarıyız. Biz halis niyetle geldik. Mücadele ettik. Emek verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, her ilçeye abilik yapmışsa, Sarıoğlan'a babalık yapmıştır. Milletvekillerimiz bize hiçbir zaman olmaz demediler. Hiçbir projemizi götürdüğümüzde bize olmaz demediler. Kum ocağımız vardı atıl haldeydi. Orasını işler hale getirdik. Güneş enerjisi yaptık. Belediyeyi ben 19 personelle aldım ve maaşları ödenmemişti. Şu anda 130 tane personel çalıştırıyoruz. İşçilerimize yüzde 60 civarında bir iyileştirme yaptık. Şu anda hiçbir işçimize borcumuz yok. İşçilerimizde buna layıklar ve hak ediyorlar. Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok. Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir noktaya getirdik" diye konuştu. - KAYSERİ