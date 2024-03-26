Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini söyleyerek, "Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok" dedi.
2019 yılında 6 milyon TL'lik bütçeyle belediyeyi devraldıklarını ve bütçenin 6 katı kadar borcu bulunduğunu aktaran Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Şu anda kendilerini sıkıntıya düşürecek bir borçlarının olmadığını söyledi. Başkan Ayyıldırım, "2019'da bütçemiz 6 milyon TL'ydi. Ben 6 milyon TL'lik bütçe ile belediyeyi devraldım. Tam tamına 36 milyon TL borcumuz vardı. Belediye bütçesinin 6 kadar borçlu aldık. Makam odamıza kadar icralıktı. Bütün arazilerimiz, tarlalarımızın tamamı satılmıştı. Biz hepsini belediyemize kazandırdık. Biz Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanlarıyız. Biz halis niyetle geldik. Mücadele ettik. Emek verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, her ilçeye abilik yapmışsa, Sarıoğlan'a babalık yapmıştır. Milletvekillerimiz bize hiçbir zaman olmaz demediler. Hiçbir projemizi götürdüğümüzde bize olmaz demediler. Kum ocağımız vardı atıl haldeydi. Orasını işler hale getirdik. Güneş enerjisi yaptık. Belediyeyi ben 19 personelle aldım ve maaşları ödenmemişti. Şu anda 130 tane personel çalıştırıyoruz. İşçilerimize yüzde 60 civarında bir iyileştirme yaptık. Şu anda hiçbir işçimize borcumuz yok. İşçilerimizde buna layıklar ve hak ediyorlar. Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok. Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir noktaya getirdik" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Sarıoğlan Belediye Başkanı: Şu anda bizi sıkıntıya düşürecek bir borcumuz yok - Son Dakika
Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, 2036 yılında planlanan doğalgaz projesinin 2023 yılında ilçeye geldiğini söyledi. Bayrak, projenin hızla devam ettiğini ve 3 ay sonra ilçeye güzel bir doğalgaz tesisi kazandırılacağını belirtti.
Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, gösteri alanından İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı. Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.
HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te düzenlenen mitingin ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Ahlatlılardan Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek istedi ve Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi. Yılmaz, Ahlat'a yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve birlik siyasetine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ve iftar programının ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek isteyerek 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları kınayarak, İslam ülkelerinin liderlerine çağrıda bulundu. Aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı vesilesiyle Alperen Ocakları tarafından katılımcılara helva ikram edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada etkin ve saygın bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Kırıkkale'nin refah seviyesini artırmak için yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik.
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