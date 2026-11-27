Samsun'da yeni su ve atık su tarifesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla güncellendi. 31,66 TL olan mesken birinci kademe metreküp ücreti 34,83 TL olarak belirlendi.

SBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında meclis binasında yapıldı. Toplam 12 maddenin görüşüldüğü genel kurulda içme ve atık su tarifesi de ele alındı.

"30 büyükşehir arasında 19. sıradayız"

Kademeli su tarifesindeki indirimler nedeniyle suyu maliyetinin altında vatandaşa ulaştırdıklarını ve bu nedenle bir düzenleme yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, "Göreve geldiğimizden bu yana asgari ücrete yüzde 114 zam geldi. TÜFE'ye yüzde 102 geldi. Mesken elektriğinde yüzde 117'lik bir artış oldu. Bizim mesken su fiyatındaki artış oranı yüzde 67'de kaldı. Arkadaşlarımız maliyet hesabı yapıyor. Suyun şu anda 1 metreküp maliyeti 48,67 TL'ye geldi. Kademeli fiyat tarifesinde uyguladığımız indirimler nedeniyle maliyetin altında kaldığımızdan, bugünkü kararla birlikte yine yüzde 84'te kalmış olacağız. Önceliğimiz su fiyatıyla alakalı sorunu ortadan kaldırmak. 30 büyükşehir arasında 19. sıradayız. Bu belediyelerin su ve kanalizasyon idarelerinin yatırım yapma kabiliyetine baktığınızda SBB kadar yatırım kabiliyeti olan ve gider bütçesi içerisindeki yatırım oranı en yüksek olan su ve kanalizasyon idaresiyiz. Bunu vatandaş üzerinden finanse etmemek için aynı hassasiyeti taşıyorum. Tarifeyi olabildiğince maliyetler üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Diğerlerinin en az zam yapanına göre ancak yüzde 50 oranında artırmışız. Orada mecburen bir ayarlama yapmak zorunda kaldık" dedi.

"Dar gelirli ve sosyal yardım alanların su faturasını belediyemiz karşılayacak"

Dar gelirlilerin ve sosyal yardım alanların su faturalarının SBB ve SASKİ tarafından karşılanacağını da belirten Başkan Doğan, "Asgari ücretli çalışan, evinde çok çocuklu ve kalabalık olan vatandaşlarımızdan, SBB olarak su faturasını karşılama şansını yasal olarak elde ettiğimiz tüm durumlarla ilgili emeklidir, kiracıdır, su faturasını ödemekte zorlanan her bir vatandaşımıza açık yüreklilikle sesleniyorum: SBB'ye müracaat ettiklerinde su faturalarının ödemelerini SASKİ ve SBB karşılayacaktır. Bunu finanse etmekle yükümlüyüz. Kurumu da ayakta tutmak zorundayız. Bu kurum, hak edişlerin yüzde 5'ini ödeyebilen bir durumdan bugün yüzde 30-40 ile ihale yapan, hak edişin tamamını düzgün ödeyen bir kurum. Buna rağmen yüzde 120'lik bir artış yapabilecekken yüzde 80'lerde kalıyoruz. TEFE, TÜFE, doğalgaz ve elektrik zamlarının da altında kalan bir zam oranını mecburen uygulamış oluyoruz" diye konuştu.

Kademeler yeniden düzenlendi

Başkan Doğan'ın açıklamalarının ardından yeni tarife genel kurul üyelerinin kabulüne sunuldu. Tarife, oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Alınan karar neticesinde mevcut tarifede meskenler için 17 metreküpe kadar uygulanan birinci kademe, yeni dönemde 1-10 metreküp aralığıyla sınırlandırıldı. 11-17 metreküp arasındaki tüketim ikinci kademe, 18 metreküp ve üzerindeki tüketim ise üçüncü kademe olarak fiyatlandırıldı. İş yeri abonelerinde ise kademeler 1-13 metreküp, 14-17 metreküp ve 18 metreküp üzeri şeklinde düzenlendi.

Yeni tarife ücretleri

Öte yandan yeni tarifeye göre mesken aboneleri için birinci grupta suyun metreküp fiyatı 31,66 TL'den 34,83 TL'ye çıkarıldı. İkinci grupta metreküp ücreti 35,78 TL olurken, üçüncü grupta 79,15 TL olarak belirlendi. İş yeri aboneleri için ise metreküp fiyatları birinci grupta 76,56 TL, ikinci grupta 103,02 TL, üçüncü grupta ise 169,31 TL olarak belirlendi.

Ayrıca genel kurulda SASKİ'nin 2027 yılı tahmini mali gelir ve gider bütçesi 11 milyar 837 milyon TL olarak belirlendi. Kabul edilen yeni ücret tarifesinin 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.