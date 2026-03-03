Savaş Riskine Dikkat: Fidan'dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Savaşın yayılma riski bizi endişelendiriyor. Özellikle ABD'ye belli konuların net bir şekilde anlatılması gerekiyor. İsrail'i durduracak aktör Amerika. Çünkü olası senaryolara göre etkilenecek ülkeler Körfez, Türkiye, Avrupa ülkeleri. İran'ın yeni liderliği fırsat olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyonda katıldığı canlı yayınında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "Savaş İran'la sınırlı kalmıyor, bölgenin tamamına yayılıyor. İran'ın stratejisi bölgedeki ülkelerin enerji altyapılarına saldırmak oldu. Savaşın süresi de, şekli de değişebilir. Savaşın daha kötüye gitmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Körfez ülkeleri savaş çıkmasın diye çok uğraştı. Saldırıdan 1 saat öncesine kadar çabalar sürdü. İran'ın ayrım yapmadan bu ülkelere saldırması bence çok yanlış bir strateji. İran 'Ben batacaksam bölgedeki ülkeleri de batırırım' anlayışı yürüttü" diye konuştu.

"İsrail'i durduracak aktör Amerika"

30 Ocak tarihinde savaşı bir süre engellediklerini ifade eden Bakan Fidan, "30 Ocak'ta savaşı bir süre engelledik. Amerikalılar ve İranlılara bir görüşme mimarisi çizdik. Müzakereler sürseydi bir sonuca ulaşılabilirdi. İsrail, ABD'ye muazzam bir baskı yaptı. 28 Şubat itibarıyla da savaş başladı. Kurumlar arasında yoğun bir koordinasyon faaliyeti içindeyiz. Kendimizle ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz. Savaşın cephesi iki taraflı genişleyebilir. Saldırılarda sadece askeri üsler değil, enerji alt yapıları da hedefte. Savaşın yayılma riski bizi endişelendiriyor. Özellikle ABD'ye belli konuların net bir şekilde anlatılması gerekiyor. İsrail'i durduracak aktör Amerika. Çünkü olası senaryolara göre etkilenecek ülkeler Körfez, Türkiye, Avrupa ülkeleri. İran'ın yeni liderliği fırsat olabilir. İran'daki yeni liderlik belki savaşı durduracak iradeyi gösterir. Çünkü savaşın uzaması verilecek her tavizden daha kötü zarar verir" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz savaşı durdurmak"

Savaş bölgesindeki vatandaşların durumunu takipte olduklarını vurgulayan Bakan Fidan, "Vatandaşlarımızın durumunu anbean takipteyiz. Körfez'deki büyükelçilerimiz teyakkuz halinde. Körfez'e kısa dönemli giden vatandaşlarımızın dönüşlerinde sıkıntılar var. Bölgede çok yoğun bir hava trafiği var. İran'ın Körfez ülkelerine gönderdiği füzeler var. Daha yavaş giden dronlar var. Yani hava sahası tamamıyla silahlı dron ve uçaklarla kaplı durumda. Bu operasyonel yoğunluğun azalması sonucunda trafiğin açılacağını düşünüyorum. Türkiye bu sıkıntılı dönemde de bölgemizde bir umut kaynağı. Politikamız bizi sıkıntılardan korudu. Önceliğimiz savaşı durdurmak" dedi. - ANKARA