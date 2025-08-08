Savuca Mahallesi\'nde Kanalizasyon Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Söke'ye bağlı Savuca Mahallesi'nde uzun süredir vatandaşların şikayetlerine neden olan dere çevresindeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla birlikte dereye akan evsel atık suların önüne geçilecek.

Daha önce tamamlanan altyapı çalışmalarının eksik kalan bölümü olan dere içi ve çevresindeki evlerin kanalizasyon hatları, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından tamamlanıyor. Proje kapsamında yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında polietilen borular döşeniyor. Yeni hat, dayanıklılığı artırmak ve çevresel riskleri en aza indirmek için beton gömlek içine alınıyor. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanırken, bu sayede dereye doğrudan akan evsel atık suların önüne geçilmiş olacak. Böylece hem kötü koku hem de çevrede rahatsızlık oluşturan görsel kirlilik ortadan kalkacak.

ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç ile birlikte Savuca'da yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Altyapıda eksikliği görülen hat döşeme çalışmasının yapıldığını belirten Başkan Arıkan, "Savuca Mahallemizde kanalizasyon altyapısı anlamında artık son noktaya geliyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm büyükşehir bürokratlarımız ve emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN