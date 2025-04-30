Savunma Sanayi ve Genç Mühendisler Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Savunma Sanayi ve Genç Mühendisler Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayisindeki genç mühendislerin yaş ortalamasının 34 olduğunu belirtti.

30.04.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin savunma sanayiindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayiinde yaş ortalaması 51'dir. Mühendisler için söylüyorum. Bu şu demektir, Türkiye'nin savunma sanayii çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işçi ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, günümüzde yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar bilgi teknolojilerinde alabildiğince hızlı bir şekilde atılan adımların enerjiden tarıma kadar her alandaki gelişmeleri, çalışma hayatını çok açık bir şekilde etkilediğine işaret ederek, "Bütün bu süreçlerde hepsinin sadece içinde olarak değil, bunların önünde olarak, bu ekonomik gelişmeleri takip eden değil, bunları yönlendiren bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte zaten kendiliğinden gelişen bu önemli küresel faktörlerin yanında bir de daha sık göreceğimiz kriz ve kaos ortamlarının ortaya çıkaracağı siyasal ve ekonomik etkileri de dikkate alırsak, özellikle Türkiye gibi büyük imkan ve potansiyeli olan ülkelerde çalışma hayatının güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Günümüzde gümrük tarifelerinin yeniden düzenlendiği, bölgesel olarak transit geçiş yollarının yeniden tanımlandığı bir dönemin içine giriyoruz. Bu sadece uluslararası ilişkileri değiştirmeyecek. Ülkelerin ekonomik yapılarını tahminlerimizin üstünde belki şimdiden ön göremediğimiz birtakım değişimlerde karşı karşıya bırakacaktır. Bunun için bu gelişmelere hazırlıklı olmak, bu gelişmelerin önünde olmak, bu gelişmeleri yönlendiren ülkelerden ve ekonomilerden birisi olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Kurtulmuş, alternatif teknolojilerdeki gelişmelerin, bu alanda ortaya konulan atılımların aslında bir ülkenin ekonomik yapısının yapısını nasıl etkilediğini bildiklerini aktararak, "Önümüze gelen Türkiye'yle ilgili birkaç önemli hususlardan birisi de özellikle yüksek teknolojilerde son yıllarda gösterdiğimiz başarılar ve milli savunma sanayiinde kaydettiğimiz mesafedir. Bizim özellikle savunma sanayii ve yüksek teknolojilerdeki başarılarımız sadece ürettiğimiz ürünlerden ibaret değildir. Bu teknolojilerde ortaya konulan ekosistem, barış ortamında gerçekleştirilen adımların fevkalade büyük etkisi olmuştur. Türkiye'nin savunma sanayiindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayiinde yaş ortalaması 51'dir. Mühendisler için söylüyorum. Bu şu demektir; Türkiye'nin savunma sanayii çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır. Onun için önümüzdeki dönemde hem gelişmeleri iyi takip edeceğiz, hem az evvel de Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi en kutsal varlığımız olan emeğin hakkını, emeğin değerini artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, 23 yıldır işçinin, emekçinin hakkının korunmasının her zaman öncelikli meseleleri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye bu süreç altında sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren her alanda çok büyük mesafe katetmiştir. Diğer bir yandan küresel salgınlardan küresel savaşlara, küresel krizlerden doğal afetlere kadar birçok ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı hadiselere rağmen tüm imkanlarını işçisi, emekçisi için seferber ederek asgari ücrette tarihi artış sağlayan yine hükümetimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

İş gücü piyasalarını geleceğe taşımak için tarihi adımlar attıklarını söyleyen Işıkhan, "İş gücüne katılım oranımız yüzde 3.4'e yükseldi. İstihdam oranımız yüzde 49.2 yükseldi. İşsizlik oranımız Mart 2025 itibarıyla yüzde 7.9 geriledi. İşsizlik oranında son 25 yılın en düşük seviyesine ulaşmayı başardık" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Savunma Sanayi ve Genç Mühendisler Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:53:57. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi ve Genç Mühendisler Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.