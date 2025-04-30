Savunma Sanayi ve Genç Mühendisler Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin savunma sanayiindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayiinde yaş ortalaması 51'dir. Mühendisler için söylüyorum. Bu şu demektir, Türkiye'nin savunma sanayii çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işçi ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, günümüzde yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar bilgi teknolojilerinde alabildiğince hızlı bir şekilde atılan adımların enerjiden tarıma kadar her alandaki gelişmeleri, çalışma hayatını çok açık bir şekilde etkilediğine işaret ederek, "Bütün bu süreçlerde hepsinin sadece içinde olarak değil, bunların önünde olarak, bu ekonomik gelişmeleri takip eden değil, bunları yönlendiren bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte zaten kendiliğinden gelişen bu önemli küresel faktörlerin yanında bir de daha sık göreceğimiz kriz ve kaos ortamlarının ortaya çıkaracağı siyasal ve ekonomik etkileri de dikkate alırsak, özellikle Türkiye gibi büyük imkan ve potansiyeli olan ülkelerde çalışma hayatının güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Günümüzde gümrük tarifelerinin yeniden düzenlendiği, bölgesel olarak transit geçiş yollarının yeniden tanımlandığı bir dönemin içine giriyoruz. Bu sadece uluslararası ilişkileri değiştirmeyecek. Ülkelerin ekonomik yapılarını tahminlerimizin üstünde belki şimdiden ön göremediğimiz birtakım değişimlerde karşı karşıya bırakacaktır. Bunun için bu gelişmelere hazırlıklı olmak, bu gelişmelerin önünde olmak, bu gelişmeleri yönlendiren ülkelerden ve ekonomilerden birisi olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Kurtulmuş, alternatif teknolojilerdeki gelişmelerin, bu alanda ortaya konulan atılımların aslında bir ülkenin ekonomik yapısının yapısını nasıl etkilediğini bildiklerini aktararak, "Önümüze gelen Türkiye'yle ilgili birkaç önemli hususlardan birisi de özellikle yüksek teknolojilerde son yıllarda gösterdiğimiz başarılar ve milli savunma sanayiinde kaydettiğimiz mesafedir. Bizim özellikle savunma sanayii ve yüksek teknolojilerdeki başarılarımız sadece ürettiğimiz ürünlerden ibaret değildir. Bu teknolojilerde ortaya konulan ekosistem, barış ortamında gerçekleştirilen adımların fevkalade büyük etkisi olmuştur. Türkiye'nin savunma sanayiindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayiinde yaş ortalaması 51'dir. Mühendisler için söylüyorum. Bu şu demektir; Türkiye'nin savunma sanayii çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır. Onun için önümüzdeki dönemde hem gelişmeleri iyi takip edeceğiz, hem az evvel de Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi en kutsal varlığımız olan emeğin hakkını, emeğin değerini artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, 23 yıldır işçinin, emekçinin hakkının korunmasının her zaman öncelikli meseleleri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye bu süreç altında sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren her alanda çok büyük mesafe katetmiştir. Diğer bir yandan küresel salgınlardan küresel savaşlara, küresel krizlerden doğal afetlere kadar birçok ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı hadiselere rağmen tüm imkanlarını işçisi, emekçisi için seferber ederek asgari ücrette tarihi artış sağlayan yine hükümetimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

İş gücü piyasalarını geleceğe taşımak için tarihi adımlar attıklarını söyleyen Işıkhan, "İş gücüne katılım oranımız yüzde 3.4'e yükseldi. İstihdam oranımız yüzde 49.2 yükseldi. İşsizlik oranımız Mart 2025 itibarıyla yüzde 7.9 geriledi. İşsizlik oranında son 25 yılın en düşük seviyesine ulaşmayı başardık" şeklinde konuştu. - ANKARA