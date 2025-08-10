Saygılı'dan İzmir Büyükşehir'e Su Borusu Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun günlerdir onarılmamasını eleştirerek İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, kent genelinde su borusu arızalarının zamanında onarılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesini eleştirdi.

Karabağlar'da patlayan içme suyu borusunun 2 gündür tamir edilmediğini belirten Saygılı, sosyal medya hesabından vatandaşların şikayetlerine de yer verdi.

Saygılı, kentte patlayan yüzlerce içme suyu borusunun onarılmayı beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karabağlar'daki bu görüntü sadece küçük bir örnek. Kuraklığın kapıda olduğu bir dönemde, suyumuzun günlerce boşa akmasına göz yuman bir yönetim var. 25 yıldır İzmir'i yöneten CHP belediyeciliği. Altyapısını zamanında tamamlayamayan, yenileyemeyen, patlayan boruya derhal müdahale edemeyen bu anlayış, İzmir'in susuzluk riskini büyüten en büyük etkenlerden biridir.

İzmir'in sokakları, beceriksizliğin ve ihmalkarlığın sembolü haline gelmiş. Patlayan su boruları günlerce onarılmıyor, milyonlarca litre su toprağa karışıp gidiyor. Suyumuzu heba eden bu zihniyet, yarının İzmir'ini de susuz bırakıyor."