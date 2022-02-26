"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz. - Son Dakika
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"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz.

26.02.2022 13:18

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' sözünü anlamayanlar bugünkü durumunu gördükten sonra ellerini başının arasına alıp düşünürler"

-"Bundan 20 yıl önce dünyaya beylik taslayan ABD'nin Afganistan'dan kaçarken uçağın o garabet fotoğrafı hiç kimsenin aklına gelmezdi"

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kanaat Önderleriyle bir araya geldi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Süleyman Soylu, Afganistan, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz. - Son Dakika


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