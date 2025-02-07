Scholz'tan Şara'ya Tebrik Telefonu

Politika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefon ile görüştüğü Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'yı cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden dolayı tebrik ederek, Suriye halkının özgürleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriye'de Esad rejimini devirerek ülkenin yeni Devlet Başkanı olan Ahmed eş-Şara'ya dünya liderlerinden tebrik telefonları geliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Scholz, Şara'yı cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden dolayı tebrik etti, suçlu Esad rejiminden kurtulmaktan ve Suriye halkının özgürleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi" denildi. Scholz'un görüşmede Suriye'deki yeni yönetimin iç barışı korumak amacıyla halk ve siyaset düzeyinde attığı adımları desteklediğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Scholz, Şara'nın özellikle kuzeydoğu Suriye'de olmak üzere Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik görüşmelere öncülük etmesini desteklediğini ifade etti. Suriye'deki güvenlik sorunlarını ve Suriye'de istikrarın korunması için ortak çalışma gerekliliğine değinerek, Suriye'deki siyasi sürece ve ülkenin birliği, bağımsızlığı ve toprak egemenliğine verilen desteği vurguladı" denildi.

Almanya Başbakanı Scholz'un Suriye halkının toparlanması ve hem insani hem de ekonomik yolun desteklenmesi için yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini açıkça ifade ettiği aktarıldı.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalar ele alındı

Suriye Devlet Başkanlığının açıklamasına göre Şara ise, Almanya'nın son yıllarda Suriyeli mültecileri destekleyen ve kabul eden tutumu için Scholz'a teşekkür etti. Şara, Suriye Devleti'nin geçiş aşamasında benimsediği yol haritası, ulusal diyalog ve kapsamlı bir hükümetin kurulmasının yanı sıra ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabaları ele aldı. - ŞAM