Scholz'un öngörülen kabinesi tartışılmaya başlandı - Son Dakika

Almanya'da 51. federal hükümetin kurulmasına ilişkin geri sayım başlarken, Başbakan Olaf Scholz'un olası kabinesi tartışılmaya başlandı.

Almanya'da 26 Eylül'de saldın başına giderek yeni hükümeti belirlemek üzere oy kullanmıştı. Seçimlerde en fazla oyu alan ve Olaf Scholz'u Başbakan adayı olarak gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimin galibi olmuştu. SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümeti görüşmeleri için yol haritasında uzlaşıya vardıklarını açıklamasının ardından ülkede yeni hükümetin kurulmasına yönelik geri sayım devam ediyor. Hükümetin kurulması beklenen Almanya'da Olaf Scholz'un olası kabinesi tartışılmaya başlandı. Ülkede en çok konuşulan konuların başında Maliye Bakanının kim olacağı yer aldı.

en çok konuşulan konuların başında Maliye Bakanının kimin olacağı sorusu gündemi meşgul ediyor. FDP Genel Başkanı Christian Lindner'ın Maliye Bakanlığında adı geçerken, Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck'in Ekonomi Bakanlığı'na daha yakın olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan Liberallerin Maliye konusunda, Yeşillerin İklim ve çevre konusunda daha ihtisas sahibi olduğu, Maliye Bakanlığının liberallerde kalmasının doğru olacağı konuşuluyor.

Berlin kulislerinde konuşulan SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu kabinesinde yer alması işimler şunlardan oluşuyor:

"Federal Başbakan Olaf Scholz (SPD), Federal Başbakanlık Başkanı Wolfgang Schmidt (SPD), Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Federal İklim, Enerji, Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil (SPD), Savunma Bakanı Marie Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Ulaştırma Bakanı Anton Hofreiter (Yeşiller), Ekonomi Bakanı Volker Wissing (FDP), Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Renate Künast (Yeşiller), Sağlık Bakanı Saskia Esken (SPD), İçişleri Bakanı Svenja Schulze (SPD), Gıda ve Tarım Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller), Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Katrin Budde (SPD), Eğitim ve Araştırma Bakanı Michael Theurer (FDP), Kalkınma Yardımı Bakanı Rolf Mützenich (SPD)". - BERLİN