Schumer, Trump'tan İran Operasyonu İçin Hesap Soruyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise yönelik hava saldırısına onay vermesinin ardından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Trump'tan ve Beyaz Saray'dan net açıklama talep etti. Schumer, Kongre'nin bilgilendirilmediğini ve böylesine büyük sonuçları olacak bir askeri operasyonun tek taraflı yürütülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Trump, bu gecenin hesabını Amerikan halkına vermelidir" ifadesini kullandı.

Schumer yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikan halkına ve Kongre'ye bu gece alınan eylemler ve bunların Amerikalıların güvenliği açısından etkileri konusunda net cevaplar sağlamalıdır" dedi.

Demokrat lider, Beyaz Saray'ın saldırıyı önceden Kongre'ye bildirmemesine tepki göstererek, "Hiçbir başkanın, dengesiz tehditler ve hiçbir strateji olmaksızın, bu ülkeyi savaş gibi sonuçları olacak bir şeye tek taraflı olarak sürüklemesine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Savaş Yetkileri Yasası Senato gündemine alınmalı"

Chuck Schumer, açıklamasında Senato Çoğunluk Lideri John Thune'a da çağrıda bulunarak, Kongre'nin denetim yetkilerini devreye sokması gerektiğini belirtti ve "Savaş Yetkileri Yasası'nı yürürlüğe koymalıyız ve Senato Çoğunluk Lideri Thune'u bunu derhal Senato zeminine koymaya çağırıyorum. Ona oy veriyorum ve koridorun her iki tarafındaki tüm Senatörlerden buna oy vermelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Schumer, bu adımın yalnızca Trump'a karşı değil, anayasal denge açısından gerekli olduğunu savundu.

"Geniş çaplı savaş tehlikesi arttı"

Schumer, İran'ın mevcut tehditlerini tanıdığını ancak bu tehditlere karşı stratejik, koordineli ve anayasal çerçevede hareket edilmesi gerektiğini de vurguladı. Schumer açıklamasını, "İran'ın acımasız terör kampanyası, nükleer hırsları ve bölgesel saldırganlığıyla yüzleşmek güç, kararlılık ve stratejik netlik gerektirir. Daha geniş, daha uzun ve daha yıkıcı bir savaş tehlikesi artık önemli ölçüde arttı." sözleriyle bitirdi. - WASHINGTON