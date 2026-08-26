SDG\'nin Askeri Varlığı Son Buldu

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 25 Ağustos 2026'da bağımsız askeri varlığına son verdiğini açıklamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında güvenlik ve ticaret açısından yeni beklentiler oluştu.

SDG elebaşı Mazlum Abdi, 25 Ağustosta Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, örgütün bağımsız askeri yapı olarak faaliyetlerine son verildiğini ve güçlerinin Suriye ordusu bünyesine entegre edildiğini belirtti. Abdi, örgüte bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların da feshedildiğini kaydetti.

Suriye yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te çerçeve mutabakatı, 29 Ocak 2026'da ise ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzalanmıştı.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'de en yakından hissedileceği bölgelerden biri Nusaybin-Kamışlı hattı olacak. Silahlı yapıların merkezi yönetime entegre edilmesiyle sınırda gerilimin azalması, ticaretin canlanması ve sosyal bağların yeniden güçlenmesi bekleniyor. Sınırın hemen karşısında bulunan Kamışlı'daki siyasi ve askeri dönüşüm, Nusaybin'de de yakından takip ediliyor. Yıllardır güvenlik gelişmeleriyle anılan Nusaybin-Kamışlı hattında artık daha fazla huzur, güvenlik, ticaret ve normalleşme beklentisi öne çıkıyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınır hattındaki temel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığını ifade etmişti.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri de şubat ayında Nusaybin Sınır Kapısında incelemelerde bulunmuştu.