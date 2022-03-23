Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Toplantının başında, AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklif ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Ardından teklifin Anayasa'ya aykırılık önergeleri ele alındı.

MHP'li Yıldız, teklifin, seçime giren partilerin bir kısmına avantaj bir kısmına dezavantaj oluşturma gibi bir amacının olmadığını söyledi.

AK Parti'li Yazıcı, Anayasa'ya aykırılık iddialarının tamamı nesnellikten yoksun, öznel yaklaşımlardan ibaret olduğunu dile getirdi.

CHP ve HDP'nin Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla verdikleri önergeler kabul edilmedi. İYİ Parti milletvekilleri de söz konusu önergelere olumlu oy kullandı.

CHP'nin, Anayasa Komisyonuna sevk edilen seçim kanunu ile ilgili kanun tekliflerinin, görüşülen kanun teklifiyle birleştirilmesi istemiyle verdiği önerge de kabul edilmedi.

Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.