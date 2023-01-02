6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İYİ Partili Kavuncu tarih verdi - Son Dakika
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6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İYİ Partili Kavuncu tarih verdi

02.01.2023 19:17

Seçim tarihinin henüz bilinmediğini söyleyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarıyla ilgili konuştu. Kavuncu, "Adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman duyurulacağı belirsizliğini korurken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken çıkış geldi. Kavuncu, Karar TV'de yaptığı açıklamada 6'lı masada tarih verdi.

"OCAK AYINDA AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının faturasının sandıkta ödetileceğini söyledi.

"MESELE ARTIK İMAMOĞLU DAVASI DEĞİL"

Kavuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesele artık İmamoğlu davası ve kendisi de değil artık. Mesele bir kere o sandığa elini uzatanlara tepki ve onun akabinde o iradeyi yok etme çabası. Buna bizim en yüksek tonda ses çıkartmamız gerekiyor. Gerekirse de sokakta, demokratik yollarla hukuk çerçevesinde. Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim. Bu akşam Saraçhane'ye gidecek bizim gençlik teşkilatımız, orada nöbet tutuluyor. Mahkeme süreçleri hızlandırıldı. Davalar yetmedi terörle alakalı bir konu gündeme getiriliyor. Bu da yetmedi. Fatih Sultan Mehmet'in portresinin getirilmesinden dolayı devlet bütçesi zarara uğratıldı diye ihtimallerden bahsediliyor."

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Son Dakika Politika 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İYİ Partili Kavuncu tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İYİ Partili Kavuncu tarih verdi - Son Dakika
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