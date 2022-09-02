Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor - Son Dakika
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Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor

02.09.2022 09:41

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte iktidar partisi çalışmalarını hızlandırdı. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Duvar'ın iddialarına göre, son anketlerde yüzde 37 bandında görünen AK Parti bir yandan seçim beyannamesi hazırlıklarına, diğer taraftan ise ocak ayında asgari ücret artışı ve dar gelirlilere yönelik projelere yoğunlaştı.

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine gidiyor. Bir yandan muhalefetin çıkaracağı olası aday üzerindeki tartışmalar sürerken, diğer tarafta ise AK Parti'nin seçimlerle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. AK Parti'nin seçim hazırlıklarıyla ilgili kulislere dikkat çeken bilgiler yansıdı.

SON ANKETLERDE YÜZDE 37 BANDINDALAR

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın, AK Parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre partinin oyları son yapılan anketlere göre yüzde 35-37 bandında dalgalanıyor. Seçime daha 9 ay varken bu anketlere "seçmen eğilimi" olarak bakılması gerektiği belirtilirken, "İnsanlar böyle dönemlerde anketlere kızgınlıklarını, öfkelerini, temennilerini, hatta ikinci tercihlerini yansıtırlar. Seçim atmosferine girildiğinde tablo değişir. Sandığa gidildiğinde ne yapılacağı önemli" yorumları yapılıyor.

OCAK'TAKİ ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

AK Partili yetkililer ekonomiyle ilgili söylemde muhalefete göre avantajlı olduklarına dikkat çekiyor, "Sözlerin ötesinde ekonomiyi 1-2 tık daha iyi hale getirmek zorundayız" değerlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ocak ayında asgari ücret artışı, dar gelirlilerin desteklenmesi kapsamında yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade ediliyor.

SEÇİM STARATEJİSİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI

Seçime giderken AK Parti'nin nasıl bir söylem kuracağı da çalışmalar kapsamında masada. Birçok AK Partili yönetici, oy kaybının olduğu bir tabloda kutuplaştırıcı politikaların doğru olmayacağını, bunun yerine 'kucaklayıcı bir söylemin' gerekliliğine dikkati çekiyor. AK Parti'deki seçim strateji toplantılarında da bu yönde değerlendirmeler yapıldığı biliniyor.

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Son Dakika Politika Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor - Son Dakika


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