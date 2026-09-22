Sedat Yalçın, Trabzon'da Anahtar Parti'nin gelecek seçimde aktör olacağını söyledi - Son Dakika
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Sedat Yalçın, Trabzon'da Anahtar Parti'nin gelecek seçimde aktör olacağını söyledi

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Sedat Yalçın, Trabzon\'da Anahtar Parti\'nin gelecek seçimde aktör olacağını söyledi
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yalçın, partinin iki yıl önce kurulduğunu ve gelecek seçimde aktör olacağını belirterek Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti.

Yalçın, TGC'de bir araya geldiği gazetecilerle sohbet etti, partisinin çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Partinin iki yıl önce Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulduğunu belirten Yalçın, gelecek seçimde Anahtar Parti'nin Türkiye'nin önemli aktörlerinden biri olacağını ifade etti.

Tarihi bir liman şehri olan Trabzon'un diğer şehir ve bölgelerle bağlantısının mutlaka güçlü bir şekilde kurulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu konuda partisinin çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Yalçın, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
Sedat YalçınPolitikaTrabzonGüncelMedyaSon Dakika

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